中国女孩马来西亚失联13天：疑去看男友 家人求助使馆

春节前，中国四川德阳绵竹25岁女孩凌凌（化名）千里迢迢前往马来西亚见男友。春节后，她的电话处于关机状态。家人、朋友一直试图通过电话、微信与之取得联系，却一直杳无音讯，家人开始着急了。
“2月22日开始，她的手机便处于关机状态，不晓得她去哪儿了，家里人很担心，已经报警。”3月6日上午，凌凌的表弟罗先生介绍，除了在德阳当地报警外，他们已经向中国驻马来西亚大使馆发去了求助信。凌凌的母亲王女士正在办理出国手续，准备前往马来西亚寻求帮助。
3月3日晚，一条求助信息在绵竹当地微博微信传开。
“朋友的姐姐一个人在马来西亚失联已经快半个月。”网友“柠檬不局属萌求助”称，该女孩2月7日只身前往马来西亚吉隆坡，2月22日手机一直处于关机状态，网络也联系不上。
3月4日，记者与凌凌的母亲王女士取得联系，王女士证实了女儿马来西亚失联一事。
2月7日凌凌收拾好自己的行李后，乘坐当天下午15时许的航班，从成都出发，只身前往马来西亚吉隆坡。
在接下来的时间里，她与女儿之间一直保持着微信联系。期间，凌凌在微信朋友圈发布了一个做煎蛋的视频，在大年初二全家团年时，女儿也发来微信视频，向家人拜年问好。
2月22日，母女两人最后一次联系。
两人的聊天记录显示：21日23点18分，王女士发消息询问女儿“在马来西亚过得好不？”22日凌晨，凌凌在微信中简短的说了一句“不用担心我哈！”此后，王女士微信联系女儿，却未能得到回音，女儿电话也一直处于关机状态。“发短信、发微信，也一直没有回。”
另外，据凌凌的一位亲友回忆，24日她给凌凌发微信，凌凌未回，打电话仍处于关机状态。
凌凌的朋友圈显示，22日凌晨，在微信回复母亲王女士后，凌凌于凌晨5点50分发布了最后一条朋友圈。
凌凌写道：“最无奈的事情莫过于睡前想着别人的事，醒来后还要为与自己无关紧要的事担忧。以为这全都怪别人，冷静点再想想，其实是因为自己的选择。你本可选择对此不那么上心，可你却偏偏选择了花时间在此，不讨好的事坚决躲远点。”从这则消息上看，凌凌正为一些事烦心。到底为什么事而烦心？是否与她的失联有关？凌凌的妈妈并不清楚。成都商报记者尝试多次拨打凌凌手机，一直处于关机状态。
2月7日已临近春节，凌凌为什么还要独自去马来西亚？亲友猜测，凌凌有可能去见她的男友。
根据王女士提供的信息，就在一个月前，凌凌才从马来西亚回到家里。
王女士回忆，当时凌凌告诉她订了去马来西亚的机票，就问她是不是去见男朋友。“她没有承认但是也没有否认，只是笑了笑，说还不一定是男朋友。”
而这也正是王女士所担心的，因为她根本不知道凌凌男朋友的具体信息。只知道这名男子是福州人，身高1米7左右，在马来西亚工作。王女士介绍，女儿没有主动告诉她男朋友的事，还是他们视频通话时自己听到一些内容，才怀疑女儿最近交了男朋友。另外在凌凌出国前，该男子还通过网络购买外卖的方式，向凌凌送来披萨和鲜花。不过当王女士询问时，凌凌却回复：还不是男女朋友关系。
然而，从凌凌的朋友小范发来的两人对话看出，凌凌认识这名福州男子已经一年多时间，这名男子跟着他的哥哥在马来西亚做生意。男子对她很好，两人关系也一直不错，经常通过网络互点外卖。算是男朋友，但两人还没有最终确认。
至于凌凌和这名男子是怎么认识的？凌凌没有主动告知，凌凌的家人和朋友均不知道具体情况，大家只知道凌凌认识了一个在马来西亚工作的福州男子。
“可能正在发展，我们都没见过那个男的，叫什么名字都不晓得。”凌凌的表弟罗先生介绍说。在罗先生看来，表姐可能并非是为了男朋友才去的马来西亚。
“从2016年开始，她每年大概会去两三次马来西亚吉隆坡。”罗先生介绍，表姐在做微商，她在马来西亚有认识的人，有时候会把国内的货带过去。另外，家里催婚也让凌凌有些抗拒，凌凌曾不止一次表达了自己不想在家过年的想法。所以在他看来，这一次出去，很可能是想做一番事业，另外逃避过年催婚的压力。
罗先生介绍，他和表姐从小一起长大，也了解表姐的性格和一些想法，表姐有自己的主见。表姐一心想通过自己的努力去改变生活现状，那时她就开始通过朋友进行一些投资，不过似乎并不顺利，还亏了很多钱，甚至曾向他抱怨，自己亏的钱可以在成都买房付首付了。 近两年，凌凌开始频繁出境，去澳门、香港等地，其中去马来西亚时间最多，最长的时候一次会待上两三个月。“表姐说要在马来西亚那边创业，那边有朋友能够帮助到她。”至于表姐是怎么认识马来西亚的人，罗先生表示并不清楚。
家属已向驻马大使馆和警方求助
2月7日晚上21时，凌凌告诉朋友甜甜（化名）自己在马来西亚。
根据聊天记录，当甜甜询问她什么时候回国时，凌凌有些烦躁，称：不要问她什么时候回，一听到这样的问题头都大了。微信中凌凌还说到，自己这是生活所逼，不像朋友们想的那样子。
2月24日，甜甜微信联系凌凌，整天未得到回音，拨打电话也处于关机状态。2月26日，王女士微信联系凌凌也没有回应。其朋友圈更新的最近消息时间为2月22日。家人猜测，凌凌很可能从22日当天就开始处于失联状态了。
据公安机关出入境管理查询，凌凌确实在2月7日出境前往马来西亚。但后来是否从马拉西亚出境离开，又前往何处，就无法查询。不过，罗先生相信，表姐肯定还在马来西亚吉隆坡，因为只有这个地方她比较熟悉。虽然她有来自家庭和社会的压力，但是她一直都很努力，所以不会发生想逃避家人的事，“即使想逃避，也会跟我说。”
目前，王女士和罗先生已经向绵竹、德阳两地警方报案，绵竹警方向其家属提供了我国驻马来西亚大使馆的联系方式，并协助其家属整理、传真了相关资料。
5日下午，德阳是公安局龙泉山路派出所对王女士进行了DNA采集。另一方面，罗先生也向中国驻马来西亚大使馆发去了求助信，同时于03月5日下午电话联系到外交部寻求帮助。“我还拨打了吉隆坡当地警方报案，可是始终没有打通。”罗先生说，他还会继续联系大使馆和当地警方，希望能尽快找到表姐。
3月5日下午，罗先生接到我国驻马来西亚大使馆的消息，根据当地警方的要求，通过电话无法报警，只能通过委托朋友到马来西亚当地警局报警。
6日上午，成都商报记者获悉，凌凌的母亲王女士正在办理出国手续，准备前往马来西亚寻求帮助。
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