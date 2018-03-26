马来西亚：刊发假新闻可坐牢10年并罚款13万美元，新法适用于外国及外国人

马来西亚首相纳吉政府今日在国会下议院提呈《2018年反假新闻法案》一读，为任何制造、提供或刊登任何假新闻或印刷任何含有假新闻的刊物的罪行，制定罚款高达50万令吉（128140万美元），或监禁高达10年或两者兼施的刑罚。
路透社说，这项法案让外界对马来西亚的媒体自由感到担忧。
法案阐明，“假新闻”的定义包括任何部分或全部的新闻、资料、数据和报告是虚假的，无论是以文章、视频或录影或任何其他形式带出假新闻的文字或概念。
法案第4（1）条文阐明，任何人，无论是通过任何形式，在知情的情况下制造、提供、刊登印刷、派发、传递或散播任何假新闻，或印刷任何含有假新闻的刊物，只要其中一项被定罪，将可面临最高50万令吉的罚款，或监禁最高10年或两者兼施的刑罚。
这适用于数字出版物和社交媒体，也适用于马来西亚国外的违反者，包括外国人，只要马来西亚和马来西亚人受到影响。
法案第4（2）条文指出，法庭也可根据第4（1）条文的任何裁决，谕令被定罪人士依据法庭的指示向当事人道歉。
法案第4（3）条文则说，如果被定罪人士不愿按照第4（2）条文的谕令，可被判为藐视法庭。
法案指出，法案希望公众更负责任并更小心地分享新闻和资讯。
这项法案的出笼，时机上是马来西亚即将举行大选，而首相纳吉因为“一个马来西亚(1MDB)”丑闻，面对广泛的批评。
马来西亚反对党质疑说，政府在言论自由和媒体方面有着很大的权力，这样的法律其实是没有必要的。
反对党议员王建民;说，这项法案是要打击出版，试图在选举前在人民中引发恐惧。
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