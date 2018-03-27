西班牙逮捕网络犯罪集团首脑 涉盗取银行10亿欧元

据香港“东网”3月26日报道，西班牙及欧洲刑警当日宣布，拘捕一名疑为网络犯罪集团首脑的乌克兰男子，该集团曾发动数百次网络攻击，盗取银行约10亿欧元。
欧洲刑警表示，该男子名为丹尼斯。K，被捕于东部沿海城市阿利坎特。另外3名俄罗斯及乌克兰籍的涉嫌同谋亦落网。此次破案得益于与西班牙金融警察、美国联邦调查局、罗马尼亚、白俄罗斯以及多间私人网络安全公司合作。
报道称，该集团使用Carbanak及Cobalt等恶意软件发动袭击。欧洲刑警指出，2013年开始，该集团展开Anunak恶意软件计划，袭了击40多国的银行、电子支付系统及和金融机构，导致金融业有超过10亿欧元的累积损失。其中Cobalt恶意软件容许犯罪分子每次盗取逾1000万欧元。
犯罪分子向银行僱员发送钓鱼电邮，邮件的附件声称来自合法公司。一旦恶意软件被下载，犯罪分子将摇控受感染计算机，并得以进入银行的内部网络，以及控制自动柜员机的服务器，钱骡便从这些柜员机收取现金。调查员表示，部分盗取的收益会使用与加密货币钱包相连的预付卡，通过加密货币清洗。
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