英国请求这些国家驱逐俄外交官 结果被拒绝了

近日，英俄双重间谍事件引发俄罗斯外交危机。继英国宣布驱逐23名俄罗斯外交官之后，美欧多国于26日集体宣布驱逐俄外交官。与此同时，俄媒称，近半数欧盟成员国未应英国请求驱逐俄罗斯外交官。
据俄罗斯卫星通讯社报道，3月4日，受英国庇护的俄罗斯前特工谢尔盖∙斯克里帕尔及其女儿尤利娅，在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国政府方面消息称，导致斯克里帕尔父女中毒的是А234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂，英方因此指责俄罗斯与此事有关。
尽管俄罗斯坚决否认英方的指责，但英国首相特蕾莎·梅3月14日还是宣布了一系列针对莫斯科的措施，其中包括驱逐23名俄外交官。俄作为回应也采取了相同措施。英国随后继续行动，达成了同部分欧盟国家的“团结”。
俄罗斯卫星通讯社指出，尽管宣布“团结”，但26日并不是所有欧盟国家，只有16个成员国宣布对俄采取行动。
报道称，决定驱逐俄外交官的国家有：芬兰、瑞典、丹麦、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、波兰、捷克、罗马尼亚、克罗地亚、意大利、荷兰、德国、法国、西班牙和匈牙利。
同时，11个欧盟成员国并未宣布采取此类行动：斯洛伐克、奥地利、斯洛文尼亚、保加利亚、希腊、马耳他、卢森堡、比利时、爱尔兰、葡萄牙和塞浦路斯。奥地利、斯洛文尼亚、保加利亚、塞浦路斯已经表示，将不驱逐俄外交官。
斯洛伐克目前采取观望态度，该国外交部因“斯克里帕尔”事件将于3月27日召见俄驻斯洛伐克大使阿列克谢·费多托夫。
土耳其作为北约成员国，将加入欧盟看做为战略目标，但该国拒绝驱逐俄外交官。土耳其副总理博兹达格强调，俄土关系良好，土耳其不打算对俄采取任何行动。
除欧盟国家外，决定因索尔兹伯里事件驱逐俄外交官的还有美国、加拿大、挪威、阿尔巴尼亚、乌克兰和澳大利亚。美国驱逐的俄外交人员数量最多，达60人，包括48名俄驻美外交代表机构工作人员和12名俄驻联合国工作人员。冰岛政府则是宣布外交抵制2018年俄罗斯世界杯。
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