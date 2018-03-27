印媒述评：中印关系沿“厦门进程”重入正轨

《印度教徒报》网站3月24日刊登题为《在“厦门进程”扎根之际，印中关系好转》的文章称，在习近平连任中国国家主席之后，印度总理纳伦德拉·莫迪给他打去的电话是“厦门进程”——即经过认真斟酌的重建去年被洞朗军事对峙扰乱的两国关系努力——的一部分。
报道称，不愿具名的高层消息人士告诉《印度教徒报》说：“将把印中关系重新纳入轨道的积极努力称为‘厦门进程’是恰当的。毕竟莫迪总理和习近平主席是在厦门金砖会晤的间隙为后洞朗时期的印中关系给出明确方向的。”
报道称，消息人士称，在习近平当选连任国家主席之后，印度方面“最终由总理本人决定打电话给习主席，亲自表示祝贺”。
文章称，对后洞朗时期中印关系的逐步重建是在去年厦门会晤之后不久开始的，中国高级外交官员去年12月对印度进行了访问。随后在今年2月，印度外交秘书顾凯杰访问北京，双方进行了全方位会谈。消息人士说：“通过顾凯杰的访问，我们希望表明我们与中方一样热切希望重建后洞朗时期关系。”
文章称，从印度的视角来看，中国外交部年度记者会上对新德里-北京关系的详细点评正在被赋予相当多的言外之意。
十三届全国人大一次会议3月8日举行记者会，中国国务委员兼外交部长王毅在回答记者有关问题时说，对于中印关系的发展前景，两国领导人已经达成了重要战略共识，那就是中印要龙象共舞，而不是龙象争斗；中印1+1不仅等于2，更等于11。
王毅说，中印关系保持着发展势头，也经历了困难和考验。在此过程中，中方既坚定维护了自身的正当权益，也积极顾全了中印关系的大局。
王毅说，面对当前国际局势的百年变局，越来越多的有识之士认识到，两个超过10亿人口规模的发展中大国相继走向现代化，最重要的是相互理解、相互支持，最应该避免的是相互猜忌、相互消耗。
王毅表示，从这个意义上讲，中印之间迫切需要解决的问题就是互信。建立起政治互信，喜马拉雅山也阻挡不了相互加强友好交往。缺乏互信，一马平川也难使双方走到一起。
王毅说，我要告诉印度朋友的是，中印之间共识远多于分歧，利益远大于摩擦。中方愿意同印度继承和弘扬友好传统，同印度人民交朋友、做伙伴。希望双方打开心结，相向而行，用信任代替猜忌，以对话管控分歧，靠合作开创未来。
文章称，重启关系的进程很可能为重新着手解决两国之间长期存在的分歧带来新的机遇。这些消息人士说：“在机会出现的时候，我们将设法与中国方面进行积极接触。我们将寻找一种平衡的接触。”
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