澳大利亚国防部禁用中国微信

美国媒体援引“澳大利亚财经评论”等媒体报道，澳大利亚国防部已经决定本部门官员的手机禁用中国即时通信应用软件“微信”。
澳国防部在发给美国媒体的一份声明中称：“国防部不提供或支持在国防部的移动设备上使用未经授权的软件，包括微信。”声明同时表示，澳国防部允许该部工作人员有限度使用总部设在美国加州的社交平台脸书Facebook，同时正在对通信应用软件WhatsApp进行安全评估。
美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷上个月在国会参议院情报委员会作报告时表示，他不信任来自华为或者中兴等中国电讯公司的产品。他当时说：“在我们的电讯网络中，我非常担心，由外国政府所控制的企业或实体与我们秉持不一致的价值观，从而导致我们的政府权力被外部掌握。”
很明显，澳大利亚国防部也持相同的态度。
在今年2月13日举行的参议员情报委员会听证会上，美国中央情报局（CIA）、联邦调查局（FBI）、国家安全局（NSA）、国家情报局、国防情报局、国家地理空间情报局等六大情报机关的负责人分别向该委员会进行报告，他们一致建议美国公民不要使用中国智能手机制造商“华为”和“中兴”公司提供的产品或服务，理由是公务人员和国家机构使用“华为”和“中兴”的产品会给国家安全问题带来风险。
澳大利亚网络安全专家表示，澳国防部之所以担心微信不安全，不仅因为相关企业腾讯公司与中国政府关系密切，更重要的是澳方认为“像微信这样的应用软件具有很强的收集和监控数据的能力”，很可能导致其用户数据被中国获取并利用，这进一步凸显出澳大利亚对中国 “间谍活动” 的担忧。
事实上，除澳大利亚有这样的担忧外，印度国防部从去年12月起也禁止其员工使用微信及其它中国通讯软件。（美国之音）
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