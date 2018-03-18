英媒称中美展开数字技术争霸战 中国拥有“规模”优势

英媒称，“加州苹果公司设计，中国组装。”这句话在过去十年一直刻在iPhone手机背面，最直观地反映着世界前两大经济体在技术领域达成的协议：美国提供智慧，中国提供劳动。然而，时过境迁。中国的世界级科技巨头（阿里巴巴和腾讯）的市值都达到了5000亿美元（1美元约合人民币6.3元），可以与美国的脸书公司一争高下。
据英国《经济学人》周刊网站3月15日报道，中国拥有全世界最大的网络支付市场，正在向全世界出口设备，中国拥有全世界速度最快的超级计算机，正在建设全世界最大的量子计算研究中心，正在开发的卫星导航系统到2020年将向美国的全球定位系统（GPS）发起挑战。
中国的人工智能（AI）科学家人数在全世界数一数二。中国的互联网用户超过8亿人，人数多于任何其他国家。这就意味着中国拥有更多可用于发展AI的数据。
报道称，问题在于美国如何应对。解答这个问题的关键是，人们应当牢记美国在上世纪五六十年代取得成功的原因。当时为了在太空和武器领域超越苏联，美国政府出台计划，刺激对于教育、科研和多种技术工程的投资。这最终导致了硅谷的崛起。硅谷倡导的是自由探索、积极竞争和健康的资本激励。在这期间，美国还实行了欢迎全世界人才的移民制度。在“卫星时刻”过去60年后，美国现在同样需要在推进一项国家计划时实现公共投资与私人企业的结合。
报道鼓吹称，另一方面，面对中国可能带来的数字竞争，美国应升级国家安全防御措施。政府应扩大外国在美投资委员会的职权范围，加强对AI领域的外国投资和并购交易的审查。
另据英国《金融时报》网站3月15日报道，美国在AI领域的霸主地位第一次遭遇严峻挑战。当前的AI热潮最显著的特征之一是，中国异军突起成为全球舞台上一股重要力量。
报道称，衡量一国科技实力最简单有效的一个方法是，看看这个国家在重要学术期刊上发表论文的情况。美国人工智能促进会年会是AI领域最重要的学术会议之一。在1980年该年会首次召开时，美国占有绝对优势，没有任何论文来自中国，欧洲人的参与也不多。
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