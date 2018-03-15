新加坡第5次蝉联全球物价最高城市

随着亚洲许多主要城市的生活成本持续升高，新加坡连续第5年被评为全球物价最高的城市。
经济学人智库(EIU)的一项调查显示，作为一个拥有560万人口的城市岛国，新加坡的生活成本比纽约高16%。EIU对全球各地133个城市中逾150种商品的价格进行了比较。
EIU的罗克珊娜•斯拉夫切娃(Roxana Slavcheva)表示：“新加坡反映了一种地区趋势，亚洲的许多中心城市如今进入了世界最昂贵城市之列。”
来自亚太的17个城市进入了全球最昂贵城市前50强，其中香港排名第四，首尔排名第六，悉尼排名第十。上海排名第21，深圳排名第23，它们是中国内地物价最昂贵的城市，但报告指出，中国的生活成本保持稳定。新西兰的惠灵顿和奥克兰并列排名第24。
“新加坡、香港和首尔等亚洲中心与巴黎、苏黎世和奥斯陆等欧洲目的地之间的竞争，也将成为下一个调查周期的看点，”斯拉夫切娃说。
欧元走强使几个西欧城市的排名上升，巴黎前进5位，与苏黎世并列第二，奥斯陆进入前五。
排名下滑的城市包括纽约：在美元走软的背景下，纽约跌了4位，跌至第13。在日本低通胀率的影响下，东京和大阪的排名跌出前十，并列第11。
不过，南亚城市仍属于世界上物价最便宜的30个城市之列，“并且仍是亚洲地区最物美价廉的城市”，EIU说。
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