中国两会女记者翻白眼事件引爆网络

女记者中国两会翻白眼事件引爆中国网络，最新消息称，涉事的两名女记者已被取消参加两会的资格。
北京时间3月13日，中国两会“部长通道”提问期间，蓝衣女记者对红衣女记者翻白眼引发关注，短时间内引爆中国网络舆情。
当时就有消息称，蓝衣女记者随即被召回，并传出其被吊销记者证的消息。而红衣女记者也被扒出履历存在造假问题。
3月15日，中国网络流传的《关于吊销个别记者大会证件的函》显示，蓝衣女记者，即上海广播电视台的梁相宜，和红衣女记者，即美国全美电视台记者张慧君，均被禁止进行中国两会后续报道。
其中，该份文件还特别强调，梁相宜为境内记者，而张慧君为境外记者。
至于两人身份，梁相宜被认为是已落马的河北原组织部长梁滨的女儿，但未有确切证据证实之。
张慧君则被认为是中国官方外宣机构的外派人员，所谓的美国全美电视台也是北京方面资助的外宣机构。
对于此次女记者翻白眼事件，美国《纽约时报》称之为“史诗级白眼”事件。 文章认为，正是由于中国两会的“枯燥和虚伪”，才会让这件小事迅速升温。 报道还称，3月13日晚，中国网络监管机构便出手，试图阻止该事件继续发酵。
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