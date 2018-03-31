俄罗斯沙特要结石油联盟 或达成20年油价调控协议

美媒称，俄罗斯正在与石油输出国组织的成员一道努力，以帮助达成可能在今后几十年影响世界石油供应的协议。
据美国《新闻周刊》网站3月27日报道，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼对路透社记者说，沙特和俄罗斯正在考虑是否延长他们针对低油价达成的一项协议。俄罗斯和沙特达成的协议将削减石油产量，帮助推升油价。2016年，油价曾降至每桶30美元，创空前低纪录。这一协议也使得俄罗斯得以加强其在中东的影响力。
报道称，沙特王储透露，这项每年需要重新谈判的协议可能最多延期20年，具体细节尚待最后敲定。
据报道，俄罗斯是世界最大的产油国，但不是石油输出国组织成员。该组织包括委内瑞拉、伊拉克、伊朗和安哥拉等国。不过，当俄罗斯认为可能对它有利时，它的确会参与石油输出国组织谈判。不过有效期超过10年的协议将是前所未有的。
报道称，美国目前日产石油至少1000万桶，因此与过去相比，美国对外国进口石油的依赖减少。然而，美国仍然需要每天进口大约800万桶，其中一部分来自美国的盟友沙特。因此，沙特与俄罗斯达成长期减产的协议可能影响美国的油价。
报道称，过去一年俄罗斯与沙特的关系显著改善。2017年10月，萨勒曼国王成为第一个访问俄罗斯的沙特君主。在访问期间，两国签订了能源和防务协议，同意进行价值数十亿美元的联合投资。
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