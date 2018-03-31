华为巴黎发布新旗舰手机 欧洲市场挑战苹果三星

外媒称，全球第三大智能手机生产商华为将利用27日在巴黎推出新款旗舰手机的机会，进一步扩大欧洲的市场份额。相比于竞争对手三星电子和苹果，华为在欧洲已经取得巨大进步。
据路透社3月28日报道，凭借P20系列手机丰富的拍照功能以及具有侵略性的定价，华为将与三星的盖乐世S9和苹果的iPhone X正面展开竞争。
报道称，华为表示，P20高端版本P20 Pro手机搭载了三个摄像头，拍照的清晰度在目前的手机中位居前列。这显然是对三星上月在巴塞罗那推出拍照升级后的盖乐世S9做出的回应。
据报道，华为在巴黎发布会上表示，P20基本款将定价649欧元（804美元），高端版P20 Pro定价为899欧元。根据三星网站，盖乐世S9手机售价约为739欧元，高端的S9+版本手机869欧元。
报道称，华为志在最终成为全球第二大手机供应商，欧洲市场是关键。华为在中国面临国内对手的激烈竞争压力，而欧洲市场的竞争压力较小。
“华为面临的挑战是强化品牌个性，在缺席美国市场的情况下争取在欧洲获得更大市场份额，”研究公司Forrester的消费设备分析师Thomas Husson表示。
据报道，华为曾表示，2017年上半年对欧洲市场的发货量增加50%以上。市场研究公司Counterpoint称，在意大利和西班牙这两大市场，华为的手机发货量超过苹果，接近三星。
Counterpoint估计，在整个西欧，近年来华为的市场份额已经增至12%。
另据《日本经济新闻》3月28日报道，华为3月27日在巴黎发布了该公司最新款旗舰智能手机“P20”及“P20 Pro”。据称，这两款手机搭载人工智能（AI），拍照能力得到大幅提升，能够拍摄出与专业设备相媲美的照片和视频。华为将借此追赶领跑世界智能手机市场的两大厂商——韩国三星电子和美国苹果。
报道称，华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示，能拍摄出最棒的照片，甚至能拍到肉眼看不到的物体。内置的AI会将拍照对象分类为人或景色等，设定最佳拍摄模式。即使在逆光、夜间或是活动的情况下，也能拍摄出清晰的照片。
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