美国千禧一代不愿投资股市 更喜欢把钱存银行

美媒称，据“呆子钱包”网站公布的研究数据，60%以上的千禧一代更喜欢将其退休储蓄金存在银行，而不是进行投资。金融专家克里斯·霍根说，这是因为他们惧怕股市。
据美国福克斯新闻网站3月16日报道，16日，霍根在接受福克斯商业新闻电视台的达根·麦克道尔采访时说：“人们一般会惧怕他们不了解的事物。在市场发生变化时，他们纷纷离开。因此，出于担心，人们现在表现得很克制。”
霍根试图让千禧一代了解股市。他希望他们能明白，因为存在通货膨胀，所以将钱存在银行而不去投资并非良策。
他说：“如果你不超过通胀的速度，那么你的资产就在缩水。因此，这些千禧一代将钱存在银行账户中，认为这样就万事大吉，这可吓到我了。”
据一家商业机构的调查，34%的千禧一代认为，最多需要20万美元就可以过上舒适的退休生活。但据美国退休人员协会称，一名退休人员必须存有118万美元来维持长达30年的退休生活。
霍根说：“不论是基于担心，还是基于不信任，又或者基于不了解，在美国，我们将遇到麻烦。人们工作的时间不得不大大延长。”
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