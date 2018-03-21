城市生活质量排名：维也纳最佳 新加坡亚洲第一

维也纳3月20日电美国美世咨询公司20日公布的全球城市生活质量最新排名显示，奥地利首都维也纳连续9年荣登榜首，饱受战乱之苦的伊拉克首都巴格达连续10年排名垫底。
这项调查对全球231座城市进行了排名，目的是帮助用人机构决定向海外员工发放多少津贴。排名的标准有数十项，包括政治稳定､卫生保健､教育､犯罪､休闲和交通等。
瑞士苏黎世紧跟维也纳排名第二，新西兰奥克兰和德国慕尼黑并列第三。加拿大温哥华位列第五，同时是北美排名第一的城市。
从各地区来看，新加坡(第25)是亚洲排名最前的城市。拉美地区排名最前的是乌拉圭首都蒙得维的亚(第77)。中东地区和非洲排名第一的城市分别是阿联酋迪拜(第74)和毛里求斯首都路易港(第83)。
2003年以来，美国发动的伊拉克战争导致巴格达暴力事件不断。这座城市再次在生活质量排名中垫底。经历7年内战的叙利亚首都大马士革排名倒数第七。排名倒数第二至第六的城市分别是中非共和国首都班吉､也门首都萨那､海地首都太子港､苏丹首都喀土穆和乍得首都恩贾梅纳。(新华社)
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