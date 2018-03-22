美媒称研究人员发现坐飞机靠窗位置或能远离流感

美媒称，关于空中飞行时染上感冒或流感风险的研究很少。一些专家认为，如果坐在靠窗位置的话，乘客就能远离坐在靠过道位置或到处走动的患病人士。19日公布的新研究得到了同样的结论。
据美联社3月19日报道，亚特兰大埃默里大学的薇姬·斯托弗·赫茨伯格是该研究的主要研究人员。她说，对于不想得病的人来说：“选择靠窗位置，不要走动。”
这项研究是雄心勃勃的：成批研究人员在全美各地乘飞机检验机舱表面和空气中的病毒，并观察人们是如何相互接触的。
报道称，不过该研究依然有缺点。在总计10架次飞机航行中，他们只观察到一人咳嗽。尽管该研究是在流感季节进行的，但是18种感冒或流感病毒他们一个也没有发现。
这项新研究是波音公司倡导及资助的。文章发表在《国家科学院学报》月刊上。
报道称，研究人员设计了数学模型，进行了电脑模拟，判断假想的患病乘客坐在单通道飞机第14排靠过道位置时，其他人接触该乘客的可能性有多大。他们的结论是，平均来看，在机上大约150名乘客中，只有一人可能受到感染。
未参与这项研究的研究人员称，很难用相对小规模的研究就飞机乘客染上感冒或流感的风险得出普遍结论，更不要说麻疹或结核病等其他疾病了。
研究流感传播的匹兹堡大学生物学家西玛·拉克达瓦拉说，过去的研究曾判断呼吸道病毒如何在实验室及家庭中传播，但这是“我首次看到在飞机上进行这种研究”。
研究发现如下：
——约38%的乘客从来不离开座位，38%的人离开一次，13%的乘客离开两次，11%的人离开超过两次。
——大多数起身的人坐的是靠过道座位。80%的坐在靠过道座位的乘客会在飞行期间起身至少一次，而坐在中间座位和坐靠窗位置的人起身比例分别为62%和43%。
——座位距离患感冒或流感乘客最近的11个人被传染风险最大，包括坐在其左侧和右侧、前一排和后一排的人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost