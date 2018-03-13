“史上最恶劣”性虐丑闻震惊英国 1000名幼女遭性侵

英媒称，自上世纪80年代以来的数十年时间里，一个一直处于活跃状态的残忍性犯罪团伙对英国什罗普郡城镇特尔福德多达1000名年轻女孩进行下药、殴打以及强奸，这可能是英国“史上最恶劣”的性虐儿童丑闻。
据英国《每日邮报》网站3月11日援引《星期日镜报》报道，据称当局对相关指控处置不当，许多作恶者未得到惩罚，同时有说法称该地区的类似性侵儿童行为还在继续。
英国内政部数据显示，在截至2015年9月的一年中，每1万居民报告的性虐儿童案件为15.1起。特尔福德的人口为15.5万，这意味着可能有234名受害者。
特尔福德的保守党议员卢西·艾伦说：“现在必须对特尔福德的性虐儿童案件展开一次独立的调查，以便我们的社区能够对当局抱有绝对信心。”
专门受理儿童受虐案件的律师迪诺·诺西韦利说：“这些儿童被对她们实施了卑鄙性虐待行为的男性视为‘性商品’，应当为这些幸存者开展一次调查。”
诺西韦利说：“她们需要了解，这些虐待行为怎么会持续如此之久，以及为何众多作恶者从未受到惩罚。”
特尔福德与里金议会一名发言人说：“性虐儿童是一种卑劣邪恶的罪行，这是一个遍布英国的问题，而且已经存在了很长时间。”
该发言人说：“全国范围的儿童性虐调查将覆盖特尔福德，我们欢迎这一措施，所有机构将继续密切合作，这项工作仍是我们的最高优先事项。”
警方称，在2007年至2009年之间，特尔福德可能有100名女童沦为受害者。
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