普京纪录片首曝“敏感故事”：索契冬奥会差点打下一客机

俄媒称，俄罗斯总统普京透露，在2014年索契冬奥会开幕式即将开始的时候，俄罗斯战斗机受令起飞去击落可能威胁4万名开幕式观众的被劫持客机。
据“今日俄罗斯”电视台网站3月11日报道，在俄罗斯国家电视台制片人拍摄的传记纪录片中，俄罗斯总统第一次讲述了这个“敏感的故事”。该纪录片11日在俄罗斯社交媒体上广为传播。
普京回忆起2014年2月7日，就在他要出发前往索契的菲什特体育场时，接到负责奥运会安保的官员的电话。4万名观众和数千名运动员以及几十名世界领导人正在菲什特体育场等待冬奥会开幕式开始，开幕式将向数十亿全球观众直播。
安保官员对普京说，一架从乌克兰前往土耳其飞机上的乘客劫持了飞机，称飞机上有炸弹，要求飞机转向索契。劫持者没有提出其他条件。
据在影片中也接受采访的联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫称，当时战斗机马上起飞，但最终采取什么行动需要由普京决定。
普京问安保官员：“你建议我们怎么做？”
普京对采访者安德烈·孔德拉绍夫说：“答案和我预计的一样：‘按照计划做。击落飞机。’我对他们说：‘那按照你们的计划行动。’”
普京回忆称，“大约有5到7分钟时间”，他不能告诉外国政要或官员正在发生什么，甚至在他到达体育场被照相机包围的时候也是。
最终，又等来了一个电话。
普京说：“是同一名官员。他告诉我这是乘客喝醉了酒在哗众取宠。飞机将马上按照预定行程降落到伊斯坦布尔。”
这架客机进入土耳其空域后，由土耳其空军的飞机护航安全到达机场。
当采访者问他在两个电话之间经历了什么的时候，普京回答称，“我觉得还是不要谈这个比较好”。
另据俄新社3月12日报道，俄罗斯总统普京透露，2014年索契冬奥会开幕式前1小时，他突然接到电话，一架土耳其客机遭劫持，被勒令飞往索契。
他在纪录片《普京》中讲述了4年前的惊魂一刻：“这属于奥运会历史上非常敏感的一页。我们一直对此讳莫如深并非偶然。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost