特朗普与普京通电话 称两人可能在不久的将来会面

美国总统特朗普20日与俄罗斯总统普京通电话。特朗普当天表示，他对普京的再次当选表示祝贺，并称两人可能在“不久的将来”举行会面。
白宫20日在一份声明中表示，特朗普与普京当天在通话中就美俄关系发展现状进行了讨论，并同意继续就双方共同关心的国家安全优先事项及挑战保持对话。
声明称，特朗普祝贺普京在本月18日举行的选举中再次当选俄罗斯总统。特朗普还强调了实现朝鲜半岛无核化的重要性。两位领导人确认，美俄有必要继续努力保持战略稳定。
特朗普当天在白宫表示，这是一次非常积极的通话，我可能在“不久的将来”与普京举行会面，当面就军控、军备竞赛等问题进行讨论。此外，我还将与他讨论乌克兰问题、叙利亚问题以及朝鲜问题等。
克里姆林宫20日在其网站上表示，此次通话是应美方提议进行的。此次通话涉及多领域议题，具有建设性，旨在克服俄美关系累积的问题。
对于美俄领导人的此次通话，白宫发言人桑德斯20日在例行记者会上表示，美国将在一系列问题上与俄罗斯保持对话，同时美国也将在必要的时候采取强硬态度。美国将继续对俄罗斯施加制裁。
桑德斯表示，特朗普在通话中没有提及俄罗斯干扰2016年美国总统大选一事，也未提及俄罗斯前间谍在英遭毒害一事。
自就任美国总统以来，特朗普多次与普京进行通话，并两次会面。去年7月，两人在德国出席G20峰会期间首次举行会面。去年11月，两人在越南出席APEC会议期间再次举行会面。
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