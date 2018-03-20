阿斯顿·马丁推出超豪华电动汽车 挑战劳斯莱斯

西媒称，通过推出纯电动汽车品牌“拉贡达”，阿斯顿·马丁公司已经表明了在超豪华电动汽车市场上与劳斯莱斯展开直接竞争的意图。
据西班牙《经济学家报》网站3月17日报道，在超过一个世纪的时间里，作为两个超豪华汽车品牌，阿斯顿·马丁和劳斯莱斯一直保持着和平共处。前者主打超级跑车产品，而后者则主打超豪华轿车产品。
然而，两个品牌之间的历史性“休战”似乎在本周走到了终点。阿斯顿·马丁在日内瓦车展上宣布推出“拉贡达”品牌，意图在超豪华电动汽车市场向劳斯莱斯发起直接挑战。
报道称，在本月早些时候的日内瓦车展上，阿斯顿·马丁发起了具有挑衅性的推广宣传攻势。其间，阿斯顿·马丁设计部门负责人将劳斯莱斯比作“古希腊”。
作为回应，劳斯莱斯公司的相关负责人对记者说，作为跑车品牌的阿斯顿·马丁根本没搞清楚其目标消费者群体的定位。紧接着，劳斯莱斯公司宣称，某些汽车品牌抄袭了该公司2016年推出的电动汽车的设计。
劳斯莱斯公司首席执行官托尔斯滕·穆勒-厄特沃什说：“两年前，我们曾设计了一款超豪华概念电动汽车。在那之后我们发现，某些其他品牌抄袭了我们的设计理念。”
报道称，这两大英国超豪华汽车品牌的交锋，发生在全球主要汽车厂商纷纷力争在电动汽车领域抢得先机的背景下。全球汽车产业正在经历重要的变革期，以电动汽车为主流的新能源车已成为明显的发展方向。
报道称，各大豪华汽车品牌在产品线的多样化上都取得了不错的成绩。大众公司旗下的保时捷和菲亚特克莱斯勒公司旗下的玛莎拉蒂等品牌，都凭借运动型多用途车（SUV）产品的良好销售实现了业绩的明显提升。与此同时，保时捷和玛莎拉蒂均已宣布，将在不久后推出纯电动车型。
报道称，隶属宝马公司的劳斯莱斯拥有争夺超豪华电动汽车市场所需的一切资源和能力，发展电动车型也是劳斯莱斯未来10年的计划之一。相比之下，由意大利投资基金工业投资公司和科威特达尔投资公司控制的阿斯顿·马丁品牌还没有一家合作的电动汽车部件供应商，尽管阿斯顿·马丁已经与奔驰母公司戴姆勒公司签署了部件采购和技术转让协议。该协议可能涉及动力电池。
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