美议员欲揪CIA提名局长“黑历史”：曾使用酷刑审讯手段

美媒称，被提名担任中情局（CIA）局长的吉娜·哈斯佩尔的漫长间谍生涯笼罩在层层迷雾中。参议员们希望解密文件，使他们能够决定她在一个中情局黑狱中扮演的角色是否应阻止她掌管该机构。
据美国《华盛顿邮报》网站3月17日报道，这是对哈斯佩尔过往的一次深究，反映了关于其未来的若干关键问题：如果特朗普总统试图恢复水刑以及“糟得多”的审讯手段的话，她会支持吗？在俄罗斯“侵略”行径升级以及极端主义威胁持续存在之际，哈斯佩尔是领导中情局的合适人选吗？
报道称，即将举行的哈斯佩尔提名听证会将聚焦于她2002年管理一个设在泰国的秘密监狱的经历。该监狱的审讯人员当年曾试图通过猛烈撞墙、不让睡觉、关进棺材大小的箱子和将水灌进喉咙等手段迫使恐怖嫌犯开口。
报道还称，哈斯佩尔还被控起草一份要求销毁92段审讯录像的备忘录。2005年，这些录像遭破坏一事促使司法部进行了长时间调查，但最终没有提出指控。
民主党参议员马丁·海因里希说：“我们不应该被要求批准一名背景不能公开讨论、因此不能对其行为问责的人选。美国公众应该知道领导人是谁。”海因里希与参议院情报委员会中的其他民主党人一道，要求中情局解密关于哈斯佩尔的更多细节。
美国公民自由联盟的律师史蒂文·瓦特说，即使哈斯佩尔在那个监狱仅待了几个月，她还是深入参与了审讯项目。在中情局反恐中心存在的大部分时间里，哈斯佩尔都是该中心副主任。该中心使用“强化审讯手段”实施审讯项目。瓦特说，作为该项目的一部分，至少有119人被拘留和审讯。
报道称，不知道哈斯佩尔是否是酷刑的支持者。或许她只是在执行中情局总部的命令。
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