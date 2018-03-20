国际清算银行报告显示：全球现金使用量稳步增长

外媒称，比特币，比特币，比特币。现在听到的都是比特币（假如不是比特币，也常常是其他虚拟货币）。不过，还有一种支付方式并不那么受追捧，数量却在增长。那就是现金。
据美国石英财经网站3月17日报道，根据国际清算银行的一份最新报告，全球各地的现金使用都在增长。总的来说，在占世界经济总量80%的国家中，流通的现金占国内生产总值（GDP）的比例从7%上升到了9%。
报道称，这一趋势并非某一国家所独有。自2007年以来，在国际清算银行统计的大多数国家中，现金使用都在增加。
报道称，人们可能会认为，现金大都是用于小额交易。但其实并非如此。国际清算银行的数据显示，现在的趋势是用信用卡和借记卡来进行小额支付。自2000年以来，用卡支付的每笔交易平均额缩小了近一半，从61美元降到了36美元。
到底发生了什么？国际清算银行的研究人员认为，人们被2008年金融危机吓到了。因为不那么信任银行了，人们选择储存更多的现金。
据美国《华尔街日报》网站3月15日报道，对现金的批评分为两种。其中虚伪的一种是声称现金是犯罪的帮凶。欧洲中央银行今年将停止发行500欧元的纸币（约合600美元），因为决策者们认为，这种绰号“本·拉丹”的钞票主要都是罪犯在用。时不时也会有类似的呼吁，要求废除美国的100美元、英国的50英镑（约合70美元）和瑞士的1000瑞郎（约合1000美元多一点）钞票。
但在2015年的一份报告中，欧盟刑警组织先是强调了现金在洗钱网络中的作用，之后又承认，现金只在洗钱过程中很少的几个阶段出现，而且犯罪分子对于现金都感到很头疼。
报道称，说到底，这并不是关于恐怖主义或毒品走私的讨论。最让欧洲领导人困惑的违法问题是巨大的灰色市场，在这个市场中的是那些面对高税收和劳动法规的遵纪守法的公民。这种影子经济每年能创造两万亿欧元，而欧盟官方的GDP仅为15.3万亿欧元，在一些东欧国家，影子经济甚至能达到官方GDP的40%。
而反对现金运动更严肃的一半内容是：它损害了现代货币政策。2008年以来，决策者和一些专家教授就对现金所造成的“零利率下限”感到烦恼。任何想对银行存款实施负利率的努力（即对那些只储蓄不消费的银行储户的惩罚措施）都会失败，因为人们可以把钱从银行取出来，藏在床垫下面。
报道称，国际清算银行近日的一份文件显示，发达国家现金的使用增加了。令人意外的是，这是在银行卡和其他能替代现金的电子支付方式平行增长的情况下发生的。
一大推动力是货币政策。国际清算银行经济学家依据有限数据的暂时计算表明，利率的变化导致了现金使用增长了三分之一，尤其是大面值的现金。随着利率下降，囤积现金的欲望也增长了。
报道称，经济学家把“零利率下限”视为一个经济学困境，但实际上这是个政治问题。这表明，公民不再赞成那些不能真正起作用，反而会带来巨大经济和社会成本的货币政策。
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