美对华贸易逆差被明显高估

经济合作与发展组织（OECD）和世界贸易组织（WTO）近日称，目前的贸易数据漏掉了全球化经济中生产环节的一个重要部分，并称中国对美国的贸易顺差被高估了。
据法新社1月16日报道，OECD和WTO推出了新的数据库，试图衡量贸易中的附加值。由于制造业严重依赖于原材料和中间材料的进口，OECD—WTO数据库试图揭示，在全球贸易中附加值是在哪些环节产生的。
该数据库显示，根据附加值来衡量，2009年中国对美国的贸易顺差会减少25%，2005年减少30%。
报道称，这反映了可归于中国从美国和亚洲供应国进口、然后加工并最终出口到美国的产品的价值。
OECD—WTO数据库还发现，在传统的贸易数据中，服务被大大低估了。虽然服务大约占到发达经济体产出的2/3，但传统数据中服务在贸易中的份额不到1/4，在计算附加值以后其份额则升至美国、英国和德国等国家出口额的50%以上。
OECD和WTO告诫说，随着生产链越来越全球化，“仅用传统方法来衡量贸易……可能导致在贸易政策中采取错误的决策”。
OECD秘书长安赫尔·古里亚说：“阻碍进口会损害一个国家自身的生产率增长，并必然损害其竞争力。”
美国《华盛顿邮报》网站1月16日报道称，在一项对经济记录进行的重大修正中，由OECD和WTO整合而成的国际数据库将不仅仅显示在国家间转手的成品价值。而在国家间转手的成品价值是衡量进出口的传统方法。
OECD和WTO试图拆解商品在日益片段化的全球体系中经历的每一步：一个国家的原材料在另一个国家变成钢材，在第三个国家变成汽车零部件，在第四个国家变成汽车成品，随后被出口到第五个国家。
而汽车的全部成本被计入第四个国家向第五个国家的出口，尽管事实上生产链涉及的每个国家都为其增加了附加值。OECD和WTO认为，据此衡量贸易可以更好地反映全球经济状况和贸易模式。
按照附加值计算，2009年美国对华贸易逆差最多可下降25%，从1760亿美元降至1310亿美元。
抵消这一差额的是：美国对韩国、日本和德国等将半成品输送到中国进行最后组装的国家的贸易逆差要比原来大一些，因为美国从中国进口商品的部分价值来源于这些国家生产的微晶片等高端部件。
报道指出，尽管美国的贸易逆差总额没变，但部分贸易逆差由对华转移到对美国的盟国的确具有地缘政治重要性，可能左右对美中贸易关系的看法以及对这种关系作出的反应。它有可能影响有关中国货币政策如何影响美国就业的分析，也许会使关注重点转向日本。对美国所生产的商品类型来说，日本是更直接的经济竞争者，而该国也对自己的货币市场进行了干预。它还有可能促使人们更仔细地审视反倾销等贸易行动是如何受到评估的。
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