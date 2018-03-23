特朗普不顾助手提示执意“祝贺”普京胜选引发风波

据美联社3月21日报道，因白宫走漏消息，美国总统特朗普祝贺普京的电话风波21日迅速引起一片哗然，并引发内部调查和猜测：谁可能是下一个被特朗普赶出白宫的人。
屡遭信息泄露折磨的白宫在声明中说，向媒体泄露特朗普简报的行为是“可以受到解职处罚的错误行为，而且很可能是非法的”。（此前有消息说这份简报提醒特朗普不要祝贺俄罗斯总统赢得连任。）
报道称，尽管特朗普祝贺了普京，但21日他为祝贺电话辩解说，奥巴马2012年也干了同样的事。他说：“与俄罗斯（及其他国家）和睦相处是件好事，不是坏事。”他还说俄罗斯可以“协助解决正在来临的军备竞赛问题”。他表示，小布什不具备与普京合作的“聪明才智”，而奥巴马和时任国务卿希拉里则“没有精力或默契（对付这位俄罗斯领导人）”。
一位政府高官21日说，特朗普助手已在他致电普京的谈话要点中作了提示——“不要祝贺”。这位官员要求媒体不得披露其姓名，因为他未获授权讨论内部问题。还有两位官员表示，这份文件只有少数选定的工作人员能够看到，是由总统国家安全事务助理麦克马斯特的助手起草的。他们还说白宫现在正在对信息泄露事件进行内部调查，但没有提供细节。
报道称，白宫21日关于可能解除（相关人士）职务的声明是个不同寻常的威胁，也表明政府对待这起最新违纪事件的严肃态度。有官员说特朗普及白宫办公厅主任约翰·凯利对信息泄露事件大为光火，特别是因为文件仅在小范围传阅。
报道称，信息泄露事件给麦克马斯特究竟还能在对外政策高级职位上留任多久笼上了阴影。在凯利和国防部长詹姆斯·马蒂斯的建议下，特朗普一直想换掉麦克马斯特，但始终未确定时间和接替人选。
白宫官员及了解特朗普想法的外界顾问表示，特朗普曾表示他认为泄露消息是为了为难和削弱他。他们说，总统暗示这是“暗势力”所为。
报道称，“暗势力”是一个统称用语，指的是职业官员和华盛顿势力集团，特朗普认为他们试图通过阻挠他以达到保护他们对权力的掌控的目的。
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