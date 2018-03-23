印尼总统儿子不入政坛只卖煎蛋饼 民众大赞有志气

港媒称，印度尼西亚政坛多是子承父业的政治世家，不过现总统佐科·维多多的长子朱卜兰表示，他支持父亲连任，但他本人对政治没兴趣，只想好好经营自己在3年前创办的印度尼西亚国民美食“煎蛋饼”餐饮事业。
据香港《明报》3月13日报道，佐科·维多多2014年上台，为政坛带来新风，有“印度尼西亚奥巴马”之称。他近日确定明年将竞逐连任，其家人亦再度成为媒体关注焦点，当中就包括他的长子朱卜兰。
报道称，现年30岁的朱卜兰曾就读于新加坡管理发展学院，有着创新想法跟独立性格。他表示会全力支持父亲竞逐连任，但同时表明自己没兴趣投身政治，不会子承父业踏入政坛，目前只想好好经营其售卖“煎蛋饼”的餐厅Markobar。“煎蛋饼”是印度尼西亚国民美食，朱卜兰2015年创建餐厅，生意近3年间蒸蒸日上，在多地都有分店。
朱卜兰2016年时也表明对政治没兴趣，只想一心经营餐厅。他透露跟父亲关系密切，每周通一次电话，但父子从来不谈政治及生意，只谈家事。朱卜兰拒绝世袭父亲丰厚的政治资源及人脉，这种独立精神令印度尼西亚人大感意外，大赞他有志气。其实朱卜兰颇有其父实干之风——佐科·维多多自就任以来，就有别于前几任印度尼西亚总统及第一家庭的奢华排场及生活作风，第一家庭因为亲民朴实作风深获民众好评。
报道称，2015年除了是朱卜兰的创业年，亦是他迎娶相恋近6年的选美王后女友塞尔薇的一年。塞尔薇是2009年“梭罗小姐”选美比赛冠军，与朱卜兰可谓郎才女貌。当年的婚礼备受外界瞩目，不过佐科·维多多坚持只在私邸低调为儿子办喜事，并事先声明家族不收任何宾客的礼物或捐赠。
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