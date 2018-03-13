美日欧本欲“联手制华”却因钢铝税反目互怼

日媒称，日美欧贸易部长会议日前在比利时布鲁塞尔举行。本来早已预定好的主题是“联手应对中国”，但因美国总统特朗普决定启动进口限制产生动摇，气氛突变。
据共同社3月11日报道，日本经济产业相世耕弘成3月10日在日美欧会议前先与美国贸易代表办公室（USTR）代表莱特希泽举行了双边会谈。莱特希泽面带笑容，世耕则面不改色，沉默握手。与此前同欧盟（EU）贸易委员马尔姆斯特伦会谈时的笑容相比，表情截然不同。
报道称，日美欧会议后，世耕表情僵硬地向媒体表示:“（关于美国的进口限制）已向莱特希泽切实表达了遗憾。”
报道称，配合2017年12月的世界贸易组织（WTO）部长级会议，日美欧贸易部长会议在日本的主导下首次召开。会议确认“对华加强合作”。据悉，本次也曾被预计在友好氛围中举行。
报道认为，提倡“美国优先”的特朗普就任总统后，美欧关系很难说呈现良好状态。
在特朗普决定实施进口限制的3月8日，碰巧在智利的圣地亚哥举行了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）签署仪式。2017年1月美国退出后TPP漂流不定，日本为留住剩下11国而展开斡旋，经过反复协调复杂的利害关系达成妥协。
报道表示，日本与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）已于2017年12月谈妥，欲最快于今夏签署，力争在2019年早些时候使主要部分生效。美国也表示探讨重返TPP，各方均认为早晚会开启谈判。
然而据称“目前美国尚未进行具体接触，反而给人倒退的印象”（谈判消息人士语）。报道称，对于言行和政策方针变幻莫测的特朗普，日本和欧盟等艰难推进谈判的局面或将持续。
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