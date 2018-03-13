白宫涉枪新举措回避最低购枪年龄问题 被批“软弱无力”

美媒称，白宫11日誓言要推动为部分学校教师提供“严格的枪支培训”，并正式批准一项旨在加强联邦背景审查系统的法案。但在特朗普总统此前提出将最低购枪年龄由18岁提高到21岁的问题上，却打了退堂鼓。
据美国《华盛顿邮报》网站3月11日报道，作为对2月份佛罗里达州严重校园枪击事件的直接回应，特朗普政府出台了一系列政策建议，其重点围绕精神健康和校园安全倡议。让一些教师带枪上班的建议一直存在争议，并遭到全美最大的教师游说团体全国教育协会等组织的强烈反对。许多从枪击事件中幸存的学生都敦促美国政府加强购枪限制，但这样的措施遭到全国步枪协会的坚决反对。另外，特朗普的计划中也并不包括对枪支法的实质性修改。
美国政府官员说，特朗普将成立由教育部长贝齐·德沃斯领导的联邦学校安全委员会，该机构将负责寻找潜在的解决方案，例如，对购枪者的年龄要求。
德沃斯说，政府的这项努力是“旨在大幅提升校园安全性的务实计划”。
报道称，特朗普政府是在2月份佛罗里达州帕克兰市一所高中发生严重校园枪击事件后提出上述建议的，这场导致17人死亡的大屠杀促使华盛顿一些官员开始重新评估枪支法。
“布拉迪阻止枪支暴力运动”负责人克里斯·布朗在声明中说，“特朗普总统面对一个十万火急的火警，却提供了涓滴之水。”
特朗普曾表示，佛罗里达州严重校园枪击事件对他本人的触动很大，他已提升校园安全问题在政府议事日程中的重要性。他还曾呼吁将购买AR-15或同类步枪的最低年龄由18岁提高到21岁。
但白宫11日公布的计划并未触及最低购枪年龄问题。在被记者追问为何在这一问题上出尔反尔时，白宫一名高级官员说，购枪年龄“现在是全国讨论的问题”，将由贝齐·德沃斯领导的委员会进行研究。
报道称，政府计划的核心内容是，特朗普誓言要“加强我们的学校应对袭击的能力”。在帕克兰校园枪击事件发生后，特朗普几乎立即倡议让一些教师带枪上班，作为阻止未来大屠杀的一种途径。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost