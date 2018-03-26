优步同意将东南亚业务出售给竞争对手Grab

叫车服务公司优步(Uber Technologies)和Grab周一称，优步已同意将其东南亚业务出售给在区内规模更大的同业Grab。这是优步第二次从亚洲市场回撤业务。
这是该行业在拥有约6.4亿人口的东南亚地区的首次重大整合，给印尼Go-Jek带来压力。Go-Jek是由Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌和中国腾讯控股(0700.HK)支持。
今年稍早，日本软银集团股份有限公司(9984.T)旗下愿景基金对优步投资数十亿美元后，亚洲竞争激烈的网约车行业出现了洗牌的可能。
“这实际上是由两家公司做出的非常独立的决定，”Grab总裁Ming Maa对路透称，补充说软银社长孙正义对此事”高度支持”。
优步将获得总部位于新加坡的Grab的27.5%股份，优步首席执行官Dara Khosrowshahi将加入Grab董事会。Grab最新的估值为60亿美元。
“这将帮助我们加倍投入成长计划，因为我们大量投资于产品和技术，”Khosrowshahi在声明中表示。
据接近Grab的一位人士，对于Grab来说，该交易将有助于其送餐业务与Go-Jek竞争。Grab的送餐业务现在将与Uber Eats合并。
Go-Jek是东南亚最大经济体印尼的一个重量级玩家，其业务从叫车服务迅速扩张到数字支付、送餐、上门清洁、按摩等领域。
“Go-Jek是一款截然不同的应用程序，具有不同的行为，我不看好Grab能在很长一段时间内在印尼与其竞争，比如在至少一年内，”Golden Gate Ventures的合伙人Vinnie Lauria表示。
亚洲的叫车企业严重依赖打折和促销，拉低了利润率并加大了整合压力。
正在准备2019年首次公开发行(IPO)的优步，去年亏损45亿美元，面临激烈竞争，以及欧洲的监管压力。
优步在旗下的东南亚业务投资了7亿美元，少于在中国投入的20亿美元，不过后来把中国业务出售给了滴滴出行。（路透社）
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