焦点：美国向中国提出降低贸易失衡的“待办事项”

华尔街日报(WSJ)周一援引未具名消息人士报导，美国政府上周致函中国，寻求降低对美国汽车的进口关税、扩大采购美国半导体产品、并放宽美国金融业者在中国的行业准入。
全球两大经济体可能爆发贸易战的警报，让金融市场不寒而栗，投资人认为，若美国总统特朗普努力缩减对华贸易赤字导致贸易壁垒加大，后果十分不妙。
报导引述直接了解情况的消息人士说法称，美国财长努钦和贸易代表莱特希泽致信中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤，信中详列美国希望中国采取的措施。
该报导提到，努钦正考虑访问北京，对此进行协商。
本月稍早，在特朗普对钢铝进口征收关税后，对贸易战的担忧加剧；上周四特朗普又将矛头特别指向中国，宣布计划对最高达600亿美元的中国商品征收关税。
作为对美国征收钢铝进口关税的回应，中国在上周五宣布拟对多达30亿美元的美国产品加征关税。
Aberdeen Standard Investments的资深新兴市场经济学家Alex Wolf说，中国政府可能也会对在华营收占比较大的美国跨国企业施压。
“这可能导致苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、星巴克(SBUX.O)、通用汽车(GM.N)、耐克(Nike)(NKE.N)等美国企业处在火线上，”Wolf说。
他说，中国可以通过各种方式加大美国企业的监管负担：新的检查和新规、禁止旅行、停止核发关键中间产品的出口许可、增加美国跨国企业在中国的税负、或阻止美国企业进入政府采购市场。
**违背规则**
美国调查发现，中国通过迫使美国投资者将关键技术交给中国企业窃取了知识产权并进行不公平贸易，之后特朗普公布了针对中国商品的关税案。
新华社报导称，刘鹤周六在电话中告诉努钦，美国的调查违背国际贸易规则，中国方面将扞卫自身利益。
美国财政部一位发言人证实了这个电话，但对于任何信件内容或努钦可能访问北京的说法，都未予置评。
“努钦给刘鹤打电话，祝贺他被正式任命为副总理，”这位发言人对路透表示。”他们还谈论了两国间的贸易逆差，并承诺继续对话以找到共同认可的方式来降低逆差。”
特朗普政府已要求中国把对美国的3,750亿美元贸易顺差立即削减1,000亿美元。
“最近一年多来对世界挥舞大棒并大体一帆风顺的美国政府需要一个真正的教训，而这个教训只有作为世界第二大经济体的中国能够给它。”环球时报一篇社评称。
“我们必须承认，就贸易关系来说，中国并未符合我们对他们的期待。”华盛顿顾问公司Cohen Group董事长William Cohen说。
“我希望他们了解事情不该是这样子的，我们真的必须坐下来拟出一套安排，让中国人知道不能像他们那样做生意，”曾任美国国防部长的Cohen周日在北京一场论坛的间隙对路透表示。
新华社的一篇评论称，中国人向来不惹事，但也从来不怕事；如果有必要，中国必然还会出台更新的反制措施。新华称，美国此举无异于饮鸩止渴，不仅会损害中方利益，到头来也会损害美国自身利益。（路透社）
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