特朗普指派商务部长罗斯与欧盟对话 讨论消除贸易壁垒

美国总统特朗普周一表示，商务部长罗斯(Wilbur Ross)将负责敦促欧盟降低其关税壁垒，称这些壁垒对美国的农场主和制造业者不公平，而欧盟则对此坚决拒绝。
欧盟执委会指责特朗普专挑对自己有利的数据，扭曲了双方对贸易争端的讨论，这场争端恐有升级为贸易战的风险。
美国计划对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，欧盟寻求得到豁免，但称华盛顿并未明确豁免进程如何展开。
特朗普周六发推文称，若欧盟调降对美国产品“惊人的”关税，美国也准备降低关税。他周一发推文称，罗斯将与欧盟代表对话，讨论消除“庞大的关税和壁垒”。
“这对我们的农户和制造业者不公平，”他写道。
来自商务部的代表没有立即回应关于这些讨论内容或时间的询问。
法国经济部长勒梅尔(Bruno Le Maire)表示，他担心美欧可能爆发贸易战。
“我们相信到时只会有输家，”他在布鲁塞尔对记者表示。“我们必须找到解决办法，必须进行评估，随后采取必要步骤，找到出路并解决问题。”
欧盟执委会表示，预计在本周会就金属关税问题同华盛顿方面接触，但尚未安排正式谈判的时间。执委会仍在期待就豁免流程问题获得更明确的说明。
执委会还表示，特朗普在“专挑对自己有利的”特定关税来突显差距，而大西洋两岸维持的平均关税非常相近--进口到欧洲和美国的产品分别被征收3%和2.4%的关税。
美国对汽车征收的关税为2.5%，低于欧洲的10%，但对卡车征收的关税至高达25%，则比欧洲要高。执委会发言人还指出，美国对进口鞋履、纺织品和花生分别征收至高48%、12%和164%的关税。
“专挑某个类别的特定关税，譬如只看大西洋两岸的汽车关税，不去看整体局面；不考虑其他产品的较低关税就无法从整体上精确地描述关税情况，”执委会的一位发言人称。
“欧盟市场是全球最开放的市场之一，如果有人想要苛责，最好先确保自己做得好。”
他还表示，欧盟倾向于对话，但在继续为采取“坚定且相称的”回应措施做准备。（路透社）
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