金正恩可能在哪里会特朗普？

美国总统特朗普上周宣布愿与朝鲜领导人金正恩会晤后，外界纷纷猜测他们可能选择在哪里见面。这将是两国在任领导人首次会面。
金正恩尚未公开确认邀请特朗普会晤，而且美韩官员称会面的具体时间和地点仍待确定。
但这并没有阻止官员、分析师和其他观察人士对可能的见面地点发表见解，其中包括朝鲜首都平壤、朝韩之间的共同警备区、以及亚洲或欧洲的其他地方。
以下为几个排名靠前的几个潜在地点：
*板门店共同警备区(JSA)**
双方最可能举行磋商的地点之一，是横跨三八线的板门店共同警备区。
在戒备森严的非军事区(DMZ)，这是朝鲜士兵与韩军和联合国军司令部士兵面对面守卫的唯一地点。
“瑞士、瑞典或济州岛也受到很多关注，但我们也认为共同警备区是个严肃选项，”一名韩国总统府官员周日表示。
一些怀疑人士认为，共同警备区是朝鲜战争和持续冲突的象征，而不是进行和平谈判的地方。
不过，这个地点却能让金正恩和特朗普都不必离开自己的安全部队太远，或因为前往“敌方”首都而被外界视为屈服。
金正恩与韩国总统文在寅将于4月在共同警备区举行他们之间的首次峰会，韩国官员认为，这里也是举行金正恩与特朗普峰会的最佳地点。
“作为停战协议的直接参与方，如果朝鲜和美国在板门店举行峰会，将把象征分裂的标志变为一个和平的标志，因此具有重大意义，”上述韩国总统府官员表示。
**济州岛**
另一个被提及有可能的韩国地点，是位于南海岸外的旅游景点济州岛。可从朝鲜半岛乘船或乘飞机轻松抵达。
众多周知，金正恩的父亲--前任朝鲜最高领导人金正日害怕坐飞机，而年轻的金正恩有多张走下飞机的官方照片，甚至还有坐在朝鲜设计飞机的驾驶位上“开飞机”的画面。
“在韩国，我看好济州岛。”在推特上发起对朝美国峰会可能地点讨论的延世大学(Yonsei University)教授John Delury称。
济州岛每年5月召开“和平与繁荣”论坛，旨在吸引全球领导人参与。
“作为‘和平之岛’，济州岛是举行朝美峰会的理想之地，”济州岛道知事在一份声明中称。
**欧洲**
包括瑞士及瑞典等多个欧洲地方，曾被提及可作为举行峰会的中立地点。
这两个国家均享有国际调停者的美誉，同时作为中立国监察委员会(Neutral Nations Supervisory Commission)成员国间也扮演了一定的角色，协助调解南北韩之间的关系。
根据金正恩以前同学的说法，1990年代，金正恩在孩提时期和他的手足曾就读于瑞士一所私立精英学校。但是金正恩在西方国家的生活并未在他的自传中得到正式承认，分析师指出，金正恩或许想要避免那段时间的经历在贫穷的社会主义国家--朝鲜引起注意。
瑞士外交部已经表示，该国已经准备好帮忙协调朝鲜和美国的对话，且正与双方接洽。
瑞士外交部在一份声明中称，“有关是否要对话，以及对话的时间地点等问题，都有待双方决定。”
瑞典首相周六对记者表示，瑞典准备“以任何形式”提供帮助。
根据瑞典媒体，瑞典过去曾经举行过非正式会谈，朝鲜外交部长料在近期到访。
**亚洲**
对于金正恩来说，在亚洲召开峰会离家比较近，像北京、新加坡、河内甚至蒙古国的乌兰巴托这些城市，都曾被提出作为召开峰会的候选城市。
北京被认为是平壤最大的支持者之一，并且自2003年以来陆续举办过一系列朝核问题六方会谈，这些会谈的参与方包括中国、日本、朝鲜、俄罗斯、韩国和美国。
但近年来平壤与北京的关系有所冷却，分析师称特朗普可能不想让中国这样的劲敌得到抢风头的机会。
蒙古国首都乌兰巴托曾是过去与朝鲜之间较敏感谈判的所在地，并且目前与朝鲜和美国都保持着友好关系，几乎没有什么政治包袱。
但这个城市缺乏活力，作为特朗普最具风险的外交棋局的背景并不是很理想。
**平壤或华盛顿**
根据已公开的信息，金正恩自2011年上台以来从未离开过朝鲜，这意味着他的任何一次出国旅行都可能存在问题。
朝鲜与美国官员此前进行的数次会谈都在平壤举行，包括2000年时任美国国务卿的奥尔布赖特与金正恩之父金正日的会面。美国前总统克林顿和卡特也曾访问平壤。
不过奥尔布赖特的朝鲜之旅备受批评，外界认为她这样做相当于对朝鲜政府的认可。如果美朝峰会安排在朝鲜，即便不在平壤，特朗普也可能招致类似的批评。
金正恩若飞到美国，也可能面对同样问题，因此许多观察人士认为需要找一个更中立的会面地点。此前朝鲜领导人从未访问过美国。（路透社）
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