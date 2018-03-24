IBM开发盐粒大小计算机

法媒称，美国IBM公司19日宣布，正致力于开发一款盐粒大小的计算机，并打算利用这些极小的机器来打击仿冒。
据法国《回声报》网站3月19日报道，其设计人员表示，这是全世界最小的电子计算机。
这个信息界的“小矮人”尚未起名。不过IBM公司已经透露了一些相关信息。
报道称，尽管体积极小，这些电脑却将包括数十万根晶体管、一个光电探测仪、移动存储器和一块光电池。
它们的能力将可以媲美20世纪90年代大众电脑中普遍安装的x86硬件系统。如果想玩所有的最新电子游戏，配置有点低，但对于收集、处理以及传输众多数据来说足够了。
报道称，IBM称为“密码锚栓”的这些迷你电脑采用能够存储以及安全传输数据的数据区块链技术，这将会引发软件行业的革命。
具体来说，这些电脑将能用于那些经常被仿造的消费品，例如一瓶香水或者一盒药。电脑将会收集整个生产过程中的信息：生产地点与时间，产品成分，运输路线，等等。如此一来，产品的可溯性对顾客而言是完全透明的，从而确保杜绝假冒。
不过，正如IBM所言，这样一项技术的可能性还要宽广得多。它尤其会吸引食品工业。例如将一个微型电脑绑在一只鸡的身上，就可以知道它被饲养、喂食以及屠宰的过程；或者用在一盒饼干中，保证它在生产过程中没有与变应原接触。
据IBM公司介绍，这样的机器每个的生产成本是10美分，“相当小并且相当便宜，可以随处安装”。
报道称，这个创新目前尚处于首个样机试验阶段。IBM公司预测这项技术在5年内将获得大幅推广。
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