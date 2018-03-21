联合国报告：2050年全球将有50多亿人面临缺水

综合报道，近日，联合国提交的《2018年世界水资源开发》报告称，到2050年，全球将有50多亿人面临缺水。
由于人口增长、经济发展和消费方式转变等因素，全球对水资源的需求正在以每年1%的速度增长，而这一速度在未来二十年还将大幅加快。
报告称，目前，约有36亿人口，相当于将近一半的全球人口居住在缺水地区，也就是说一年中至少有一个月的缺水时间，而这一人口数量到2050年可能增长到48亿至57亿之多。
报告指出，21世纪中期，人们将面临严重的水资源短缺问题。“我们需要制定利用水资源的新办法，以应对人口增长和气候变化带来的挑战。如果不采取行动，到2050年，将有近50亿人生活在水供应不足的地区。”世界教科文组织总干事奥黛丽·阿祖拉说。
与此同时，人类还面临另一个水资源问题，那就是水灾。美国普林斯顿大学的研究人员称，如果地球气温变暖1.5度，将会导致规模空前的洪涝灾害。预计到2050年，洪水将影响全球16亿人，约占人口总数的20%。
此外，水质恶化也是一个严重威胁。从全球来看，最为普遍的水质问题是水体中的营养物含量升高。根据地区不同，这种情况还经常和病原体含量升高有关。上百种化学物都对水质有影响。据预测，低收入和中低收入国家受到污染物影响的上升趋势最为明显。
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