外媒:日本老人巡逻悬崖15年 成功挽救609位轻生者

外媒称，东寻坊是日本海沿岸一座壮丽的山岩峭壁，茂幸雄老人每天都会爬上东寻坊的石柱。他头戴一顶渔民帽，脖子上挂着双筒望远镜。他将望远镜举起来放在眼前，遥望海岸边。他试图搜寻失落的灵魂，而当他看见时，便会向它们靠近。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网3月1日报道，茂幸雄老人告诉《洛杉矶时报》记者，几乎没有人在雨季里自杀，自杀的人通常会选择天放晴、人们都外出散步的时候走向生命的终点，因为此情此景更反衬出他们的哀伤。金融危机期间，自杀的情况有所增加。尽管看起来十分矛盾，但当春天来临，学校开课、日常生活的压力增加时，自杀的情况也会增加。
茂幸雄老人今年73岁。自从15年前警察职务退休后，他就开始日复一日地干起这一行。茂幸雄老人说，他已经将609个即将从悬崖上跳下去的人挽救回来。茂幸雄老人说：“我怎么救他们？我就像老朋友一样走近他们。”我问他们：“嘿，你怎么了？”“他们是需要帮助的人，他们希望有人能和他们讲话。”
他说：“必须要单人巡逻，因为团队巡逻总会有限制。一对一的谈话更容易进行，也更容易成功。”
报道称，尽管如此，他的自愿巡逻依然无法挽救所有人，2017年，有10个人最终在东寻坊结束了自己的生命。
报道称，日本是发达国家中自杀率最高的国家之一。2016年，平均每10万人中就有17.3人自杀，全年自杀人数高达2.2万人。在15岁至39岁人群中，自杀是头号死因，超过了癌症和交通事故的总和。
报道称，尽管大部分自杀事件都发生在室内，但一些人仍会选择在大桥、大厦或像东寻坊一样的峭壁上结束自己的生命。
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