德国女议员要求修改国歌：现在的歌词太man了

“祖国”、“兄弟般的”这两个极其普通的词，如今却成了德国国歌被要求修改的理由。
为何？在德语中，“祖国（Vaterland）”是由“Vater”和“Land”两个词构成，“Land”是国家、土地的意思，而“Vater”是父亲的意思，“兄弟般的（brüderlich）”同理。德国女议员克里斯廷·罗丝-默林认为这两个词偏重男性，而忽略了女性。
所以，她不满意了。
德意志广播电台5日援引《图片报》消息称，在3月8日妇女节即将到来之前，德国社民党女议员、联邦家庭事务部平等事务专员克里斯廷·罗丝-默林呼吁修改国歌，还在给该部全体员工的集体信函中提出了修改国歌的具体建议。例如，她希望将“Vaterland”修改为“Heimatland”，并用“有勇气地（couragiert）”一词代替“brüderlich”。
但有些德国媒体对此似乎并不买账。德国《法兰克福环视报》5日发表了题为“符号消除不了不平等”的评论文章。文章认为，修改国歌“并不容易”，这是一项“耗费力气和金钱的任务”。
在题为“我们的国歌足够现代”的评论文章中，德国《世界报》表示，在德语中，女性绝不会被忽略，并列举了譬如“Muttererde（祖国）”或“Mutter Natur（大自然）”等词为据。《世界报》认为，“在我们今天所歌唱着的国歌第三节中，‘团结、正义与自由’是带有古老力量的文学作品，不能简单地用‘勇敢地’这个流行词汇来替代。那些想要修改国歌的人，是对德国国歌或德国语言漠不关心的人。”
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