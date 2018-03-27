叙利亚已被肢解：500万人逃至国外 各派混战仍在持续

美联社3月15日报道称，对于经历了7年战争的叙利亚人来说，他们的国家从未像现在看上去这样孤立无援、支离破碎。
由于俄罗斯和伊朗提供的大规模军事援助，巴沙尔·阿萨德总统平息了叛乱，但外国势力已经在叙利亚全国划出了势力范围。成千上万的叙利亚人被困在包围区内，大马士革郊区和叙利亚北部地区正在发生激烈战斗。在叙利亚北部，与“基地”组织相关的武装分子与敌对的叛乱分子发生冲突，土耳其军队正在与叙利亚库尔德民兵组织作战。
尽管美国、俄罗斯、伊朗和土耳其在过去的一年里通过外交手段协调当地停火协议并冻结了冲突线路，但暴力活动仍在升级。现在看来，这些努力的目的是为了划分势力范围。
2016年离开叙利亚、现居伦敦的叙利亚记者扎伊娜·埃海姆说：“我甚至都看不到叙利亚了。”
她问道：“它在地图上是被称为叙利亚。但是，你能想象一个想从德拉到伊德利卜的普通叙利亚人在途中会经过多少国家或民族吗？”
列一份简短的名单的话将包括西方支持的叙利亚反对派、黎巴嫩真主党和其他远从阿富汗等地而来的伊朗支持的什叶派战士、叙利亚政府军、俄罗斯飞行员、与“基地”组织有关的恐怖分子、美国盟友库尔德武装以及土耳其的坦克兵。
2011年，安全部队逮捕了一群在南部城市德拉的一面墙上涂写反对巴沙尔字样的青少年，之后爆发了抗议活动，自那以来，叙利亚有近50万人被杀害。
3月15日在大马士革老城发生的呼吁改革的示威活动现在被普遍认为是起义的开始。3天后，安全部队向德拉的抗议活动开火，造成4人死亡，这是第一次流血。
抗议活动在全国蔓延，几乎所有地方的抗议者都遭到了警棍和子弹的镇压。数月后，抗议者开始拿起武器，加速了一轮又一轮的流血冲突。
如今，民主叙利亚的希望看起来很渺茫，因为反叛活动已经支离破碎，而且暴力活动滋生了极端主义。组织最初抗议活动的活动分子已被叙利亚令人生畏的安全机构或在“解放”地区活动的恐怖分子抓捕或被驱逐出境。
约500万叙利亚人逃离了这个国家，由于国际社会的“捐助疲劳”逐年加剧，其中大多数人都在邻国艰难生存。
2011年离开大马士革前往贝鲁特、并于2016年搬到伦敦的小说家迪玛·瓦努斯说：“现在的新情况是，对于大多数在外面生活的叙利亚人来说，再也没有回国的希望了。叙利亚已经离开了他们的视野。”
过去一年里“伊斯兰国”被击败一事引发了人们对于在更大范围内解决冲突的希望。然而，共同敌人的倒台反而重新激起了旧日的敌对情绪，并为新的战斗提供了战士。
叙利亚已将其精英部队重新部署到大马士革的东古塔郊区，希望在那里借助俄罗斯空中力量消灭首都边缘最后的叛军堡垒。尽管联合国安理会通过了停火协议，但近几周的空袭和炮击已经造成1200多人死亡。约40万居民被牢牢围困，许多人几小时甚至几天都挤在临时搭建的无水无电的地下避难所里。
在叙利亚北部，土耳其正在与一个叙利亚库尔德民兵组织作战，土耳其认为该组织是土耳其境内的库尔德叛乱活动的延伸。
经过夜间的大规模炮击之后，至少1万名平民15日从东古塔地区涌入政府控制的地区。在土耳其军队加紧了对叙利亚北部库尔德人控制的阿夫林飞地的包围之后，有数千人逃离该镇。国家电视台播放的混乱场面反映出普通叙利亚人与日俱增的绝望。
与土耳其和库尔德人都结盟的美国寻求缓解紧张局势，但无济于事。这不是曾在2011年呼吁巴沙尔下台的美国第一次在叙利亚被边缘化了。
数百名美国特种作战部队成员部署在叙利亚北部和东部，他们在那里与库尔德人领导的一支军队共同巡逻，以防止“伊斯兰国”卷土重来。
但他们的足迹与伊朗相去甚远。来自黎巴嫩、伊拉克和阿富汗的数千名伊朗支持的武装分子在叙利亚各地建立了一系列基地，这是一条从德黑兰延伸到地中海甚至到以色列门口的军事及影响力走廊的一部分。
以色列在叙利亚实施了无数次空袭，以阻止武器落入真主党手中，而且在过去一年里，它一再警告伊朗不要增加在叙利亚的存在。叙利亚防空部队在今年2月击落了一架以色列战机，这是他们自1982年以来首次做到这一点。
到目前为止，各种外国势力一直满足于将战斗留给他们在当地的代理人，但是伊朗和以色列、甚至俄罗斯和美国之间出现直接对抗的风险正在不断增加。
总部设在贝鲁特的卡内基中东研究中心主任马哈·叶海亚说：“局势紧张，一触即发。”
叙利亚人说，他们自己的国家已经变得可有可无了。
小说家瓦努斯说：“叙利亚已经被吞噬了。在叙利亚，你觉得自己不再有一席之地，不再有一个国家。”
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