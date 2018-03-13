美国贸易保护主义或引发数字贸易战

英媒称，国家安全是美国保护主义的新伪装。美国总统特朗普假借那个虚伪的伪装批准了钢铝关税政策。但最令人担忧会受保护主义冲击的新领域并非金属行业。来自麦肯锡全球研究所的数据显示，实体商品和服务领域的贸易多年来保持平稳，但数字化的商业和信息流动在过去10年里增长了44倍。贸易战真正令人担忧的不是在实体商品领域，而是在技术领域。经济民族主义者希望对技术加以保护，以避开来自中国等国家的竞争。
据英国《金融时报》网站3月11日报道，美国已经启动所谓的301条款调查。这项调查的结果将于今年夏天公布，这很可能导致对中国在美投资数据和IT行业的进一步限制。腾讯等公司可能被拒之门外，美国也可能对更多中国产品开征关税，甚至可能对中国移民实施新的签证规定。
报道称，外国在美投资委员会（CFIUS）日前宣布，该委员会将对新加坡芯片制造商博通收购美国著名的半导体企业高通展开调查。此举是迫于联邦参议员约翰·科宁和联邦众议员邓肯·亨特的压力。根据联邦选举委员会记录，两人都曾收到高通政治行动委员会累计超过1.5万美元的捐款。美国财政部长兼CFIUS主席史蒂文·姆努钦此前说，美国已经“做好了完全的准备”，如果这项交易危及国家安全，将利用职权阻止这项交易。
据报道，反对这项交易的人有很多理由，包括担心博通可能削减高通在5G等重要领域的投资、担心美国失去数字竞争力，以及一家新加坡公司收购高通可能威胁美国的数字安全等。但这些观点没有考虑到美国的技术行业与技术管理部门的现状。
报道称，CFIUS担心，为实现这项交易从多家私募股权公司负债融资1060亿美元的博通，会采取短期获利的办法，削减高通原本丰厚的研发预算（占营收的20%）。CFIUS的理论是，如果高通得不到投资，那么美国就会在与中国的科技竞争中，失去一个“国家冠军企业”。
然而，美国伯恩斯坦研究公司的半导体分析师斯泰西·拉斯根说，CFIUS忽略了一个事实，高通“在中国的战略合作和利益远多于博通”。美国的很多大型技术公司在中国有重要利益，虽然其中一些企业最近开始搭上民族主义的便车。
报道认为，问题在于，美国的技术行业和政府不可能鱼和熊掌兼得。在上世纪80年代，里根政府曾推动为技术行业制定连贯的工业政策，但老布什一上台就推翻了这些政策。上世纪90年代末，美国国防部担心日本在军用平板显示器市场占92%的份额，于是发起了国产化行动。几年过后，在美国投入了数以十亿美元计的资金后，日本企业的市场份额却达到了96%。报道称：“当然，今天令人担忧的是，我们开始对钢铝征税，最终可能将引发一场我们赢不了的数字贸易战争。”
《金融时报》称，美国政府从维护国家安全利益出发，加强对战略部门的管理并没有错。但正确的方法不是保护主义。
报道称，我们应该做的是，更加认真地审视我们的数字生态系统，而不是对外国商品征税或者轻易相信与经济竞争者做生意的公司承担着维护国家安全的责任之类的说法。美国大量的现有部门正在毁掉创新。美国迫切需要通过教育改革，在那些不会被机器人取代的行业，为工人提供培训。
报道认为，促进经济增长的最佳方式不是保护美国企业不被外国收购，而是投资基础设施。解决这些问题才是真正保护国家安全。
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