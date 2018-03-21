韩国这款“美味”已被诺如病毒入侵 很多人都爱吃

据韩国海洋水产部3月20号公布的消息，由于在韩国统营、巨济地区养殖的生蚝中检测出诺如病毒，韩国决定暂停加工销售生食用生蚝，并对已销售的产品进行回收。
韩国市场上的生蚝一般分为生食和烹饪两种，韩国海洋水产部称，只要充分加热就能预防诺如病毒，因此这次只针对生食用生蚝采取了暂停加工销售的措施。
据了解，韩国海洋水产部在3月15号接到相关部门的检测报告后，并没有及时采取措施，直到3月20号才发布相关信息。在这5天的时间里，带有诺如病毒的生蚝已经流通到韩国各地的餐厅和超市，增加了回收工作的难度。
韩国生蚝养殖水产协会理事 张京日表示，已经通知养殖户暂停加工销售生食用生蚝，将进行彻底卫生检查，并加强相关从业人员的卫生安全培训。
得知消息后，记者立刻联系了韩国海洋水产部，确认问题生蚝是否已经出口到中国，但并未得到明确的答复。去年2月，这两个地区养殖的生蚝也曾被检测出诺如病毒。
水产专家分析认为，当前韩国海洋部门只集中管理指定的养殖海域，缺乏对整体海域的管理，以及流通环节中的污染源管理，这导致每年都会发生类似的病毒问题。韩国去年2月发生的诺如病毒，使得生蚝产量同比下跌了39%，价格也几乎跌了一半。 韩国统营市生蚝养殖户 郭永效表示，去年发生诺如病毒后，也重新采卵进行养殖，好不容易熬到现在又发生同样的病毒，作为渔民真的很伤心，感到绝望。
目前，韩国生蚝年产量约为5万吨，居世界第二。位于韩国最南端的统营和巨济是重要的生蚝养殖基地，韩国生蚝总产量的80%都出自这里，若不能有效应对一再出现的诺如病毒，势必会对韩国的生蚝养殖业带来重大负面影响。
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