英国将征“糖税”对抗肥胖危机 餐饮行业压力大

据外媒报道，为解决儿童肥胖问题，英国政府将于2018年4月开始，对含糖饮料征收“糖税”。英国一家知名连锁酒吧应政策要求，决定提高其含糖饮料售价。
据英国媒体报道，该集团董事长提姆·马丁（Tim Martin）表示，不少饮料制造商已将糖税反映在售价上，因此将于近日跟进。他表示：“供应商已经将糖税转嫁到我们身上，我们将转嫁给消费者。”
英国前财政大臣乔治·奥斯本在2016年宣布，为解决儿童肥胖问题，对含糖饮料加征糖税。此外，政府给饮料厂商时间来修改配方，以减少消费者的糖分摄取。
自2018年4月起，每100毫升饮料中如含有5克糖分，需缴纳每升18便士（约1.60元人民币）糖税；含有8克以上糖分，则需缴纳每升24便士（约2.13元人民币）糖税。
马丁表示，政府课征糖税，将使当地的餐厅、酒吧的营业压力更大。他提到，英国名厨杰米·奥立佛（Jamie Oliver）旗下的餐厅爆发了倒闭潮。
英国独立财政监察机构“预算责任办公室”表示，预期进帐国库的饮料含糖税收，比预期的少了一半。原因是许多饮料厂商应糖税标准，减少了产品中的糖分。
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