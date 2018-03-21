特朗普集团印度合作伙伴被控诈骗近两亿美元

美媒称，据《华盛顿邮报》获得的文件显示，与特朗普集团就印度一座办公大楼项目进行合作的一家当地房地产投资公司被控诈骗外国投资者至少1.47亿美元。
据美国《华盛顿邮报》网站3月19日报道，两家总部分别位于纽约和伦敦、曾向印度房地产开发公司伊雷奥公司投资近3亿美元的全球投资公司声称，它们于上月向新德里警方提起刑事诉讼，指控伊雷奥公司印度籍常务董事拉利特·戈亚尔、创始人之一阿努拉·巴尔加瓦伙同他人从事“大规模诈骗活动”，“非法侵占”至少1.47亿美元，而实际侵占金额可能接近两亿美元。新德里警方称已收到起诉状，但拒绝进一步谈论此事。
报道称，这两家投资公司是英国亿万富豪克里斯托弗·霍恩掌控的慈善机构儿童投资基金会，以及由高盛公司前高管迪纳卡尔·辛格经营的美国股权投资公司阿克森伙伴公司。这两家公司均拒绝就此事置评。
报道称，戈亚尔通过伊雷奥公司一名女发言人拒绝就上述指控进行置评。但他在13日一封致伊雷奥公司投资者的信中写道：“有关诈骗、挪用及侵占资金的指控是错误的，毫无根据，且没有任何价值。”
据报道，在伊雷奥公司于2016年4月宣布上述合作项目时，美国总统特朗普的长子小特朗普曾称该公司“确实是一家很棒的集团”。
报道称，在上月访印期间，小特朗普担任特朗普集团执行副总裁。
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