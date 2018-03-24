马尔代夫大使：印度是兄弟，中国是失散多年的堂兄

今年2月时，旅游胜地马尔代夫一度陷入政治危机。而通过各方信息显示，马尔代夫局势的背后是中印两国的角力。甚至有英媒报道，印度试图干预马尔代夫内政，是迫于中国压力才放弃出兵干政。
面对政治影响力巨大的印度和经济影响力巨大的中国，马尔代夫驻华大使穆罕默德·费萨尔近期做出了表态。他表示，印度是需要照顾心情的兄弟，而中国是愿意帮助我们的堂兄。
据《南华早报》23日报道，马尔代夫驻华大使在接受访问的时候表示， 不管印度表达怎样的“忧虑”，马尔代夫依旧坚持要让中国项目落地，并且寻求更多来自中国的投资。
费萨尔表示：“现在世界已经到了新的路线上，全世界都期盼中国的行动，这是世界潮流。很多人都关注中国在做些什么，因为中国在经济和政治上都在崛起。”
他强调：“
现在马尔代夫在承受很多的压力，很多人警告马尔代夫和中国合作就会面临债务陷阱还有丧失主权的危险。要是我们和印度或者美国合作就没有人会说这些。”
2014年，中国国家主席习近平曾经访问马尔代夫，之后中国对马尔代夫的投资开始攀升。中国参与了马尔代夫的机场扩建项目和机场首都的连接项目。除此之外，中国还参加了马尔代夫保障住房和度假村修建计划。但是费萨尔表示其实以中国的体量来说，目前马尔代夫看到的中国项目和中国游客还是太少了。应该更多更快得来到马尔代夫。
关于近期中国有意在马尔代夫修建港口一事，费萨尔表示该计划目前还在讨论中。但是他强调中国企业家对于投资iHavan青年城经济区非常感兴趣。这包括了机场、游轮、港口建设。
另外，中马两国在2017年12月同意在马尔代夫建造海洋观测站，此举遭到印度的反对。印度媒体鼓吹中国会将观测站运用到军事用途上。
对此，费萨尔表示：
我们也和印度有很多攻坚项目，但是他们连必要的金融支持都拿不出来。中国就像一个失散多年的堂兄一样，他们愿意帮助我们。而印度就是个兄弟，我们是一家人，我们有争执，我们有冲突，但是最后我们还是坐下来把矛盾解决……
对于不断来自印度和欧美舆论的质疑，费萨尔表态说马尔代夫不会同意中国或任何国家在马尔代夫修建军事基地。马尔代夫希望和所有国家合作，保证地区和平。
观察者网专访南亚问题专家，中国科学技术大学科技与战略风云学会会员毛克疾表示：
印度反对他国干涉内政，但是从不反对自己干涉他国内政。而且印度经过常年耕耘，在马尔代夫培植了强有力的“反对派”，并且可以随时激活在马尔代夫国内的“隐藏资产”发起抗议示威，打断马尔代夫政府的运行。所以马尔代夫无法忽视印度影响力的存在。
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