印度担心特朗普：我们将增加进口美天然气与波音客机

（23日）凌晨，美国总统特朗普签署备忘录，将对从中国进口的价值600亿美元商品课以高关税，对华“贸易战”已然打响。
就在中国强硬回击的同时，特朗普口中另一个与美国存在贸易逆差的亚洲国家——印度却先失了分寸。印度官员上周向美方表示，美国与印度间的贸易逆差正在呈现下降趋势，未来印度还将增加从美国进口天然气，继续购买数百架美国波音公司客机。
据印度《经济时报》23日报道，在美国针对印度的出口补贴诉诸世贸组织后，印度外交秘书顾凯杰（Vijay Gokhale）上周向美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）说明印方立场。
其向莱特希泽表示，尽管印度被美国列入的十大贸易逆差国，但美国政府应该知道美印逆差趋势正在发生变化，华盛顿不应该将印度与中国划等号。
本月初，特朗普将印度和中国相提并论，称如果这两个国家不降低进口美国商品关税，则将对其征收报复性关税。
顾凯杰称，2017至2018财年（印度财政年度从每年4月1号起算，即2017年4月1日—2018年3月31日——观察者网注），美印间的贸易逆差预计减少10亿美元。尽管这一数字显得微不足道，但印度可能是唯一一个与美国间贸易逆差呈现下降趋势的国家。
顾凯杰还告诉莱特希泽，印度将通过增加美国天然气进口以及民航客机订单，让这种下降趋势继续下去，预估未来5至10年，印度将向美国波音公司订购客机超过500架。
《经济时报》称，印度认为，明年美印间的贸易逆差将进一步减少20到30亿美元。尽管这一目标远不能平衡两国间290亿美元的贸易逆差，但印度政府呼吁美国必须承认其在这方面的努力，印方估计这种努力只会增加。
印度官员向《经济时报》透露，美国还将继续要求印度就补贴与关税进行合理化改革。据报道，美国基于世贸组织研究数据统计，印度的平均关税税率为13.4%，美国政府希望印度能将这一数字将至符合全球标准的水平。
《经济时报》称，虽然美国贸易代表办公室坚称将继续在WTO提起诉讼，但美印双方都希望举行更多的双边对话来改善状况。
印度总理莫迪去年6月访问美国，两国贸易问题成为关键议题。特朗普当时在与莫迪的联合记者会上表示，希望印度在减少美国对印贸易逆差上有所行动，随着印度经济增长，美方期待能向印度出口更多的美国能源。
3月8日，特朗普签署公告对进口钢铁和铝产品征收高关税。截至现在，特朗普已对包括欧盟与澳大利亚、加拿大、墨西哥等6国“法外施恩”，暂时钢铝关税豁免。目前，受到钢铝进口关税影响的国家与地区主要包括中国（大陆）、俄罗斯、印度及中国台湾地区等。
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