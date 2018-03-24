中国遣返澳反华前议员 澳外长：那是中国的权利

一名澳大利亚地方前华人议员胡煜明22日向西方媒体抱怨称，自己21日抵达中国上海机场后，被拒绝入境并遣返。澳大利亚外长毕晓普22日就此事表示，“中国有权控制对外国人出入境的政策和程序”。
据澳大利亚广播公司报道，今年51岁的胡煜明出生在上海，上世纪90年代移民澳大利亚后改名为约翰·休，成为中国政府的强烈批评者。21日，他与母亲一起从悉尼飞往上海，但抵达机场后即被中国边防检查人员带走。他的母亲获准持过境签证进入上海，他则被遣返。“我问是什么原因，他们说，‘你应该知道’”，约翰·休说。
《纽约时报》22日称，约翰·休猜测称，自己被拒绝入境是中国政府在惩罚他，因为他支持一项旨在限制外国在澳大利亚影响力的法案。他的“劣迹”不止于此。据报道，约翰·休近期还曾帮助组织了一本书的发布会，这本书就是臭名远播、连很多澳大利亚人都不齿的《无声的入侵——中国如何将澳大利亚变成傀儡国家》，书中称在澳大利亚各机构广泛存在中国政府的影响。约翰·休也在该书中“露脸”，称“中国不仅在国内、还在澳大利亚限制异见”。此外，约翰·休还是“澳大利亚价值守护联盟”组织的发言人。据澳媒报道，该组织“成功地阻止了有人试图在悉尼和墨尔本举行的毛主席纪念音乐会”。
3月22日，澳大利亚外长毕晓普获悉约翰·休被遣事件后表示，“虽然我们对这名（前）市议员的访问没能按计划进行感到失望，但中国有权控制他们对外国人出入境的政策和程序”。
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