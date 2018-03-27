G20会议讨论浮现世界经济“ABC”三大风险

日媒称，在阿根廷举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议闭幕。在为期两天的讨论中浮现出包括美国保护主义政策在内的简写为“ABC”的风险。由于这些风险可能危及正保持良好势头的世界经济前景，国际社会的合作或将受到考验。
据《日本经济新闻》网站3月22日报道，与会方共同面临的第一个风险因素是“A”，即美国优先主义（America First）。由于美国对钢铁和铝的进口限制于23日启动，对贸易战的担忧蔓延至日本等相关各国。原因是，如果保护主义加强、贸易陷入停滞，那必将拖住全球经济增长的后腿。
作为世界经济风险的“B”因素是英国脱欧（Brexit）的谈判。虽然双方就设置避免经济环境迅速改变的“过渡期”达成一致，但课题仍堆积如山，例如如何处理与边境不设检查站和海关的爱尔兰的关系等。
报道认为，世界经济的另一个风险因素是“C”。与会者强烈意识到加密货币（Cryptocurrency）成为未来的一个风险因素。在此次会议上，各方列举了避税、洗钱和用户保护等加密货币存在的问题，甚至将午餐时间减少15分钟，以延长相关问题的讨论。
报道强调，会议共同声明将加密货币存在的问题和支撑加密货币的区块链技术进行了区分。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）以更具强制力的形式，推动兑换业者的注册制和用户身份验证的义务化。
当然，加密货币容易进行跨境交易。FATF在成员国以外没有强制力，因此要获得实际效果，需要坚持不懈地推动更多国家采用共同规则。在会议上，各国针对“加密货币进一步发展之际破坏金融系统稳定的风险”进行了讨论。
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