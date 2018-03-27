日本频频出招牵制中国海上影响力

日媒称，日本防卫省年内将自卫队对他国军队“能力构建援助”范围扩大至南亚。第一项援助设想的是援助斯里兰卡，双方已经在磋商具体的海洋安保等援助内容。日本能力构建援助此前是以东南亚为中心，扩大至南亚是希望推进安倍晋三首相提出所谓的“自由开放的印度洋-太平洋战略”。
扩展援助范围
日本《产经新闻》3月25日刊发题为《自卫队援助范围扩展至南亚》的文章称，防卫省自2012财年开始实施能力构建援助，援助内容包括诸多领域，例如利用自卫队的技术经验实施灾害救援、人道主义援助和设施建设等。自卫队统合幕僚长河野克俊3月8日至9日访问斯里兰卡，与斯里兰卡军方就强化以能力构建援助为中心的防卫合作达成协议。
文章称，防卫省此前之所以重视东南亚，是因为东南亚位于从资源供应地中东到日本的海上交通线上，如果东南亚的稳定受到损害，直接关系到日本的国家利益。
斯里兰卡也是连接太平洋和印度洋的海上交通线要塞。防卫省官员称：“为推进‘自由开放的印度洋-太平洋战略’，将能力构建援助扩大至南亚具有重大意义。”
文章称，去年12月，中国获得了斯里兰卡重要港口99年运营权，在斯里兰卡的影响力也大增。如果日本通过能力构建援助这一安保合作强化与斯里兰卡的关系，就可以牵制中国。
修订海洋政策
日本《读卖新闻》3月25日刊发题为《海洋政策 安保为先》的文章称，作为日本政府今后5年海洋政策指针的新的海洋基本计划草案已经出炉。提高应对非法渔船等内容被首次写进该计划。由此可见，这些日本的海洋政策将以安保为优先课题。该计划将于4月下旬经内阁审议后通过。
文章称，海洋基本计划大约每5年修改一次。新的计划将成为2018年度至2022年度的政府海洋政策指针。在计划草案当中，外国公务船“侵入”日本领海、外国渔船的非法作业和航行以及大规模杀伤性武器和导弹相关物资的运输活动等，均被视为“海洋权益所受到的前所未有的威胁”。
文章称，计划增设了有关弹道导弹发射的条款，强调日本将针对在日本近海航行和活动的船舶，强化搜集传达情报的能力。
文章称，关于所谓不断有中国公务船进入钓鱼岛周边海域的问题，计划称“要以海上保安厅为中心紧急整备领海警备体制”。
文章称，此外，计划还强调日本要强化海洋调查、研究开发以及离岛保全。
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