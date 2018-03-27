比特币恐迎来新暴跌 黑天鹅降临加密货币市场

俄媒称，加密货币头顶阴云密布。在其中翘楚比特币于2017年岁末飙升至接近2万美元的顶峰后，专业人士预言其价格将从目前的8000美元跌至2800美元。俄罗斯《独立报》专家也认为，人们对虚拟货币的失望和不信任感正在加深。
据俄罗斯《独立报》网站3月19日报道，交易商发现了比特币即将暴跌的先兆。据彭博社报道，比特币将迎来所谓的“死亡交叉”，即50日均线已跌至200日均线附近，这意味着暴跌临近。迪拜证券市场分析师保罗·戴预言，比特币会自3月初的高点下滑76%，跌至2800美元。
报道称，这将是比特币在2017年12月中旬达到近2万美元顶峰后的第二次过山车式急跌。16日，其价格尚在8000美元处徘徊。其他加密货币，如以太币和比特币现金皆出现回落。
据报道，某些分析师确信，备受推崇的比特币出现下跌的主要原因是跟它乃至整个加密货币相关的负面消息爆棚。18日，英国天空新闻频道称，推特计划在全球范围内禁止与比特币、首次代币发行（ICO）、代币销售和数字货币钱包相关的广告。之后又传来消息，美国总统特朗普将限制全球首个由国家发行的加密货币即委内瑞拉“石油币”的交易。
市场参与者尤其是比特币生产公司承认，导致价格下滑的罪魁祸首是新闻。推特并不是首家给加密货币拆台的网络社交媒体。脸书网站早在1月底就叫停了相关广告。
报道称，2月，中国的微博和百度也加入进来。谷歌承诺在入夏时全面禁止加密货币相关广告，这不啻为最沉重的打击。
据报道，除了社交网站，多国也对加密货币持怀疑态度：年初，中国决定严格限制相关业务，韩国也禁止通过匿名账户进行比特币交易。美国证券交易委员会要求从事加密货币业务的交易所及平台进行注册，需要达到相应标准。
尽管挖矿者和比特币的受益人都呼吁不要恐慌，并自我安慰说比特币经历过三四次重大危机，都已化险为夷，但一些专家仍预言它的价值将跌至零点，即最终消亡。
安联全球投资基金首席经济学家斯特凡·霍弗里希特认为，比特币的内在价值几近为零。
俄投资人亚历山大·马马耶夫指出：“我们认为比特币无路可走，需要提出的问题不是比特币泡沫‘会否’破裂，而是‘何时’破裂。比特币如今正朝去年年初的水平回落。唯有新的ICO取得成功，它才能升值。因此，所有人都对跟区块链成功推广相关的新闻非常关注。”
报道称，但马马耶夫并不认为加密货币会完全中止流通。他说：“大多数大国已明确了加密资产的地位。俄罗斯今年有望推出有关区块链和加密货币的法律草案。这在稳定时期是不可或缺的，意在规避大规模波动。在此情况下，比特币的存在不会受到威胁。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost