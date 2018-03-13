希拉里赴印私人访问大谈政治 称特朗普配不上美国

美国前国务卿希拉里·克林顿3月11日抵达印度进行为期3天的私人访问，但不忘就美国政治发声。她回忆说，美国2016年大选是“第一场电视真人秀选举”，并称美国总统特朗普“配不上美国”。
据印度报业托拉斯报道，希拉里前往印度中央邦是受到印度历史上著名的霍尔卡（Holkar）王朝后代理查德·霍尔卡的邀请。她11日乘坐私人飞机抵达当地机场，接着前往河边小城莫黑什沃尔。她将坐船游览讷尔默达河，观看莫黑什沃尔莎丽（印度妇女传统服饰）的制作过程。12日，她将参观拥有大量历史遗迹的曼都，接着回到莫黑什沃尔与当地学校儿童交流。
尽管这是一场私人访问，但希拉里仍就美国政治发表了见解。她再次指控俄罗斯干预美国大选“史无前例”，但她也承认，美国人对新闻媒体、司法部门、国会和政治观点分裂，充满了不信任。
她也再次抨击了自己在大选中的对手、美国总统特朗普。希拉里表示，特朗普的竞选是一场“电视真人秀”，即使行为出格、满口谎言，都不用面对后果。
她指责特朗普的言论使美国的反移民情绪蔓延，美国退出《巴黎气候变化协议》的做法也很“丢脸”。
提及自己的从政经历，她表示，正是自己向时任总统奥巴马提议对“基地”组织首领本·拉登进行突袭。
不过，她否认了自己准备在2020年再度参选美国总统，希望美国能在大选中“回到正确的轨道上”。她说，对美国政治感兴趣的人接下去几年应该密切关注美国形势，因为那会变得“很有趣”。
希拉里近来颇为活跃。在1月底的美国音乐大奖格莱美颁奖典礼上，她录制视频朗读了一段揭露白宫内幕的新书《火与怒》的内容。她将在5月美国耶鲁大学的毕业典礼周讲话，并将在哈佛大学毕业典礼周上获颁“拉德克里夫奖章”。
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