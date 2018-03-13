日媒:尼泊尔新总理获压倒性支持 将落实中尼协议

日媒称，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利成功争取到主要反对派的支持，3月11日在议会的信任投票中获得四分之三多数支持，从而成为尼泊尔历史上最有权力的民选总理。
据共同社3月12日报道，比迪亚·德维·班达里总统2月中旬任命66岁的奥利为总理。此前，奥利的共产党联盟在2017年分两个阶段进行的议会选举中取得完胜。尼泊尔宪法规定，奥利在被任命为总理后需在一个月内获得议会多数支持。
报道称，奥利成功地赢得了两个马德西人政党——尼泊尔联邦社会主义论坛和民族人民党的信任，预计两党将在未来几周加入奥利的政府。
报道表示，由于反对派没有在议会获得提出不信任决议或弹劾动议所需的至少25%的票数支持，亲华的奥利将得以毫无障碍地推行其计划。
其他人认为，奥利获得压倒性的支持可确保政治稳定，这对于一个在过去11年内换了10任总理的国家来说，是个好消息。
报道称，3月11日的信任投票使奥利获得了在两年内豁免不信任动议的宪法保障。
据报道，奥利的议事日程中包括快速落实他在2015年10月到2016年8月首次担任总理期间与北京签署的协议。当时，印度对尼泊尔实行了近5个月的非正式贸易禁运，令尼泊尔深受困扰。
报道称，与中国的协议包括利用中国的港口进行贸易，向中国燃油开放尼泊尔市场，结束印度的垄断以及经由曾经无法穿越的喜马拉雅山脉修建更好的道路来加强与中国的陆路联系。奥利的第一个总理任期内签署的最雄心勃勃的中尼协议，是将中国的青藏铁路延伸至尼泊尔的蓝毗尼，途经加德满都和博克拉。
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