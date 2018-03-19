外媒称印度将研发中心桂冠输给中国 印专家：两国各具优势

印媒称，中国两年来首次在吸引全球公司的工程和研发设施方面超过了印度。HfS研究公司发布报告称，2017年三季度，中国吸引了9个国内或全球公司的附属研发中心，而印度则吸引了8个。
据印度《经济时报》网站3月16日报道，在中国设立研发中心的公司包括宝马集团，其研发机构设在沈阳。在上述9家公司中，有3家承诺将投资约9.3亿美元。
而准备在印度设立研发中心的8家公司中，有3家公布了规模约达4.43亿美元的投资计划。
HfS研究公司的高级副总裁帕里克·贾因说：“除了拟建的新附属研发设施，去年三季度在华现有附属研发设施的扩张速度也有所提高。主要原因可能是相关公司对工业研发越发重视。”
报道称，自2016年二季度以来，宣布建在印度的工程研发中心的比例缓慢下降，贾因援引HfS研究公司报告的内容说：“近几个季度，企业将半数附属研发中心设在高成本国家，而设在低成本国家的比例大大提高。”
报道称，在低成本国家中，大多数已公布的工程研发中心项目设在中国，接着是罗马尼亚和巴西。中国涉足汽车和消费电子产品领域的程度比印度和其他国家都要高。不过印度全国软件和服务公司联合会说，仅凭一个季度的增长数字还很难得出结论。该联合会主席R·钱德拉塞卡尔说，尽管中国在核心硬件制造和汽车业方面可能具有优势，但在软件相关业务方面，企业更青睐印度。
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