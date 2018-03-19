俄罗斯世界杯将启用视频裁判 判罚准确率将达99%

外媒称，在国际足联（FIFA）理事会16日在波哥大召开的会议中，国际足联批准在2018年俄罗斯世界杯上使用VAR技术（视频助理裁判技术）。国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在会后举行的记者会上说：“我们将在2018年迎来首届使用VAR的世界杯。这项决定已经得到通过，我们当然很高兴。
据西班牙《国家报》网站3月16日报道，此前负责足球比赛规则制定的国际足球联合理事会（IFAB）在3月3日已经通过批准在世界杯中使用VAR的投票决议，根据IFAB的使用规定，在出现以下四种有可能改变比赛进程的情况时VAR才会使用：进球、犯规、直接红牌和罚错球员。
因凡蒂诺认为国际足联批准在2018年世界杯上使用VAR的决定具有“历史意义”，并表示它让“球赛变得更加透明和公正”。因凡蒂诺说：“这是一个非常重要的、历史性的决定，是根据IFAB的决议采取的……这个决定是基于我们一千多场比赛经验做出的，坚定的事实让我们确信VAR有助于判罚。”
此外，因凡蒂诺表示，世界杯将引入VAR系统。他表示：“没有VAR，裁判平均每三场比赛犯一个重大错误，有了VAR，裁判平均19场比赛犯一个重大错误，这是事实。当前没有VAR的情况下裁判判罚的准确率是93%，有了VAR准确率为99%。”
因凡蒂诺补充说，用VAR纠正一个错误判罚平均将使比赛失去一分钟时间，但使用这套系统将带来很多积极意义。
另据美联社3月17日报道，尽管门票和商业应酬套票收入下降，但国际足联预计从2019年到2022年卡塔尔世界杯的四年财务周期内，收入将达到65.6亿美元。
国际足联2019至2022年预算项目估计在赛事转播和市场营销方面的收入各自将比2018年俄罗斯世界杯增长4亿美元以上。
但国际足联称，“2022年世界杯的比赛场地较小”，这肯定意味着其5亿美元的门票和商业应酬套票收入将比2015年至2018年财务周期减少7500万美元。
国际足联一半以上的收入将来自赛事转播权，“86%的赛事转播权协议已签订”。
国际足联计划2019年至2022年支出64.6亿美元，其中包括将各个会员协会每年的分红增加25万美元。国际足联各个会员协会每年将获得150万美元的分红。国际足联预计到2022年世界杯结束时，其储备资金将达19亿美元。
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