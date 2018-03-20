美原油产量将居世界首位 特朗普提出“能源统治”目标

法媒称，2017年6月，唐纳德·特朗普解释说：“能源丰富实乃我国一大幸事。我们拥有的能源储备远远超过我们此前的想象……有了这些惊人的资源，我的政府的目标便不仅限于我们长久以来寻求的能源独立，还有能源统治。”他任职演说中的“美国优先”已经找到了具体的阐释——“能源统治”。
据法国《世界报》3月17日报道，特朗普自上台以来向美国石油工业释放了很多支持的信号并全身心投入本国燃料复兴之战中。今年3月初，内政部长瑞安·津克在休斯敦参加石油企业家会议时总结说：“什么是能源统治？非常简单，就是在环境、经济和道义层面统治能源世界。”
美国原油产量何时能超过当前世界第一产油国俄罗斯？报道称，2017年末，美国日产量自1970年以来首次达到1000万桶（俄罗斯为1100万桶）。国际能源署预计，2018年末美国原油日产量将达到1100万桶，并在接下来五年内持续增加，或将从2019年开始超过俄罗斯。几乎全部的增产量都是靠页岩油和水平井保证的，产地主要分布在得克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地。
报道称，仅美国一国的产量就能满足未来五年全球需求增长量的60%以上。石油输出国组织（欧佩克）被迫减产以扶持价格之际，美国石油商无意放慢节奏。
报道称，不得不说，美国政府尽一切努力满足大大小小的石油商。首先是彻底推翻贝拉克·奥巴马执政期间确立的环保标准。特朗普批准建设基斯通输油管道和达科他输油管道，简化发放石油行业营业执照的法规，限制钻井安全法规的管理力度，开放大片适合开采油气的海洋区域，以及宣布美国退出《巴黎协定》。
其次是在纳税方面。特朗普的改革将大大有利于想为页岩油投资几十亿美元的美国大企业。埃克森美孚公司计划到2025年将该公司在二叠纪盆地的产量增加两倍。
美国能源部长里克·佩里确信美国正在改变历史进程：“这是与20世纪70年代的决裂，当时美国人在错误的能源政策中迷失。有人告诉我们，我们再也不能生产自己的能源。但实际上，我们缺乏的不是能源，而是想象力！”3月初，他在休斯敦石油企业家会议上解释说：“我们的规则就是：重视创新胜过管制。”他认为2015年的《巴黎协定》和放弃化石能源的政策“不现实”。他说：“2024年，全球需求的70%仍要靠化石能源满足。我们在此期间应该怎么做呢？”
报道称，“能源统治”概念同样支持一项旨在减少美国对海外资源依赖性的战略。瑞安·津克强调：“我在海军服役了23年。我不想我们的子孙为了能源去海外作战。”
里克·佩里承诺：“美国正在能源独立之路上前进。”国际能源署署长法提赫·比罗尔淡化了“能源统治”概念。他说：“美国的确正在变成世界第一产油国，但我们不要混淆：美国不是在变成第一出口国。沙特可能将在很长时间内继续扮演这一角色。”
法国国际关系研究所能源中心研究员让-弗朗索瓦·布瓦坦说：“尽管页岩油产量表现不俗，但其中很大部分都是为了满足持续增长的国内消费需求。”
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