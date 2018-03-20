优步自动驾驶车撞死一名行人 系全球首例致死事件

据外媒报道，一辆由优步（Uber）自主研发的无人驾驶汽车意外撞上了一名过马路的行人，据外媒引述警方的消息报道称，这名女性行人已经死亡，车祸原因不明。这是全球首例自驾车撞死人事故。优步暂时中止一切实地测试活动。
报道称，警方没有公布这名死者的身份，没有透露车祸时间；也没有透露出事故的原因。事故发生在美国西南部亚利桑那州坦佩市（Tempe）。
2016年底，优步首次公开测试上路无人驾驶汽车。但2017年3月的一次翻车事故让人们继续质问无人驾驶车的安全系数。
据悉，优步研制的无人驾驶车辆有可以自动加速、减速、行驶和实现其它基本功能。当内置的感应器检测到有别的车突然转向到它的车道内或者碰到无法识别及处理的事物，它就会终止无人驾驶模式，并且发出很大声的嘟嘟警报声。
优步研制中心负责人还曾表示，“驾驶员可以随时选择自己掌控车辆。在驾驶过程中，这辆车的感应器还探测到阻碍交通的路边停车、乱穿马路的行人、骑自行车的人甚至一只正在过马路的鹅！”但这次撞死行人的事故给优步的无人驾驶研制蒙上了重重的阴影。
据最新消息，优步已经暂停了在坦佩（Tempe）、匹兹堡（Pittsburgh）、旧金山（San Francisco）和加拿大多伦多（Toronto）北美四座城市的路上测试无人驾驶的新型出租车的测试活动。
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